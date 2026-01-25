Videos: así fue la explosión e incendió que dejó un muerto y varios heridos en NY

| 01:48 | Agencias | EP
Explosión en el Bronx deja un muerto. Foto: Departamento de incendios de NY

Este sábado, una explosión de gas provocó un incendio en el distrito del Bronx, en Nueva York. El siniestro causó la muerte de al menos una persona y dejó 14 lesionadas.

De acuerdo con el Departamento de Bomberos de Nueva York, las llamas calcinaron los tres pisos superiores del edificio de 17 niveles, ubicado en el número 3485 de Bivona Street.

Además de la víctima mortal, los servicios de emergencia trasladaron a un residente en estado crítico al Centro Médico Jacobi. Asimismo, el personal de auxilio llevó a otros heridos a hospitales cercanos para atenderles lesiones leves.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, informó que los bomberos controlaron el fuego; no obstante, pidió a la población evitar la zona para facilitar las labores de limpieza e investigación.

Así fue el momento del incendio en el Bronx

A través de redes sociales, varios usuarios compartieron el momento en el que el edificio en el Bronx comenzó a incendiarse rápidamente.

Por su parte, el Departamento de Incendios de Nueva York desplegó decenas de elementos para sofocar el incendio. A su vez, a través de su cuenta de X, compartieron imágenes del siniestro.

