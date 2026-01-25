NBA pospone juego tras tiroteo en Minneapolis que dejó un muerto

GENERANDO AUDIO...

NBA pospone juego tras muerte de Alex Pretti en Minnesota. Foto: AFP

La tensión en Minnesota no se detiene. Ahora, este sábado, fue pospuesto el partido de la NBA en Minneapolis debido a un nuevo tiroteo en la ciudad., donde los Timberwolves y los Golden State Warrios tenían previsto enfrentarse.

A través de un comunicado, la NBA mencionó que lo primordial es la seguridad de la comunidad en Minneapolis, por lo que el partido fue reprogramado para jugarse el día de hoy, domingo, a las 5:30 pm hora local.

Tiroteo deja un hombre muerto

Brian O’Hara, el jefe de la policía en Minneapolis, informó la muerte de un hombre de 37 años identificado como Alex Pretti, ciudadano estadounidense. Pretti, también enfermero, portaba un arma con permiso legal al momento de la agresión.

El suceso ocurrió durante un operativo migratorio por parte de agentes del ICE. De acuerdo con reportes, el oficial que disparó es parte de la Patrulla Fronteriza y cuenta con más de ocho años de servicio.

Luego de esta nueva muerte por agentes del ICE, las protestan podrían continuar e, inclusive, podría darse un nuevo cierre de gobierno tras amenazas por parte de los demócratas.

