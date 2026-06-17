Localizan restos humanos en Pabellón de Arteaga; colectivos aún rastrean la zona

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Colectivos de búsqueda en Pabellón de Arteaga. Foto: Omar Hernández

Colectivos de búsqueda informaron, este miércoles, que continúan las labores de rastreo en el municipio de Pabellón de Arteaga en Aguascalientes, tras la localización de restos humanos semienterrados en un lote baldío.

El hallazgo se registró en un predio abandonado ubicado sobre la carretera que conduce hacia el municipio de Tepezalá.

La comitiva de búsqueda forense se conformó por Buscadoras de Aguascalientes, el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes, (OVSGA) y personal de la Comisión de Búsqueda de Personas.

Tras la confirmación de restos humanos en el sitio, se dio aviso a las autoridades para que acudieran a realizar los trabajos de extracción de los restos.

Al lugar arribaron los peritos del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales quienes acordonaron el área y recolectaron los indicios. La carpeta de investigación quedó a cargo de la Fiscalía General del Estado.

Los restos fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) en donde se espera que los expertos realicen los análisis correspondientes para su identificación.

El área es de principal interés para el colectivo de búsqueda debido a los hallazgos recurrentes de restos humanos, fosas clandestinas y cuerpos abandonados.

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