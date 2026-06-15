Claudia Sheinbaum concluye actividades por Colima, Aguascalientes y San Luis Potosí

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Claudia Sheinbaum visitó Aguascalientes, Colima y San Luis Potosí Foto: Presidencia

Este fin de semana, la presidenta Claudia Sheinbaum llevó a cabo una gira de trabajo por los estados de Colima, Aguascalientes y San Luis Potosí, realizando diferentes actividades.

La presidenta visitó varios puntos de Colima

Desde el viernes 12 y hasta este domingo 14 de junio de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum realizó una gira de trabajo por los estado de Colima, Aguascalientes y San Luis Potosí, haciendo diferentes actividades, como supervisar, inaugurar y entregar obras y programas.

Por ejemplo, en Villa de Álvarez, Colima, la mandataria entregó tarjetas de la beca “Rita Cetina” para el apoyo de útiles y uniformes escolares a estudiantes. De esta manera, la presidente aseguró que se beneficiará a 57 mil 519 alumnos de primaria.

En Manzanillo, presidió la colocación de la primera piedra del Hospital de Especialidades del IMSS, que beneficiará a 65 mil personas; y también inauguró la Central de Ciclo Combinado de la CFE. Mientras que en Armería, supervisó la presa derivadora para riego.

Entrega beca en Aguascalientes y convive con campeones del Mundial Social en San Luis Potosí

También en Aguascalientes, la presidenta Claudia Sheinbaum entregó la beca “Rita Cetina” para el apoyo de útiles y uniformes escolares, visitó la nueva Unidad de Hemodiálisis y supervisó la reconstrucción del nuevo Hospital General de Traumatología y Especialidades del IMSS.

Y en San Luis Potosí, convivió con las y los campeones del Mundial Social: de la Copa T21, Los Tuneros, y de la Copa Futsal Femenil, Las Leonas del IPN, quienes ganaron boletos para asistir a uno de los partidos del Mundial 2026.

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