Encuentran cuerpo calcinado de sacerdote en Aguascalientes

Autoridades de Aguascalientes investigan lo ocurrido. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El cuerpo calcinado de un sacerdote retirado fue localizado ayer martes en una vivienda del municipio de Real de Asientos, en Aguascalientes; hasta el momento, las autoridades no han descartado que el incidente haya sido provocado.

Encuentran cuerpo calcinado de un sacerdote en Aguascalientes



Un reporte al número de emergencias alertó a las autoridades sobre el hallazgo de un cuerpo sin vida y con severas quemaduras en una habitación de una vivienda en Real de Asientos.

Elementos de Seguridad Pública municipal y estatal acudieron al lugar, donde confirmaron que se trataba de Enrique “N”, un sacerdote retirado de aproximadamente 88 años, quien se encontraba sin signos vitales en el espacio donde acostumbraba dormir.

El lugar fue asegurado y se dio aviso al personal del Ministerio Público y peritos forenses, quienes arribaron al sitio para levantar las primeras diligencias de campo, así como del levantamiento del cadáver.

De acuerdo con información preliminar proporcionada por fuentes policiacas, en la habitación se localizó una veladora encendida, la cual podría haber originado el incendio mientras la víctima descansaba.

Hasta el momento, las autoridades no han descartado ninguna línea de investigación, incluida la posibilidad de que el hecho haya sido provocado.

Se espera que en las próximas horas la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes ofrezca un reporte más detallado sobre las causas del deceso y los avances en las pesquisas periciales.

