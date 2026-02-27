Empresarios anuncian inversion por 3,100 mdp: Tere Jiménez

GENERANDO AUDIO...

Ante la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, directivos de los grupos inmobiliarios Plusvalterra y Pabeluma, anunciaron una inversión de más de 3 mil 100 millones de pesos (mdp) y la generación de mil 100 empleos para el desarrollo de un proyecto denominado “Distrito Gómez Morín”, que contempla la construcción de tres condominios residenciales, dos hospitales privados, una plaza comercial, un hotel y una gasolinera, en el nororiente de la ciudad capital.

“Gracias por seguir confiando en Aguascalientes y por aportar al desarrollo de nuestro estado; tengan por seguro que, desde el Gobierno del Estado, seguiremos trabajando sin pausa para garantizar un entorno seguro y propicio para quienes deciden invertir en la entidad; en mí tienen a una aliada y cuenten conmigo para lo que necesiten”, les dijo la gobernadora a las y los inversionistas.

Christian Alberto Aldana Ramírez, director general del Grupo Plusvalterra, destacó que la creación de este gran complejo sobre una superficie de 22 hectáreas, ya registra un notable avance con la edificación de dos de los tres fraccionamientos que se prevén en ese lugar, los cuales representan en su conjunto un total de 480 viviendas de tipo residencial; incluye además un centro comercial de 130 locales, dos hospitales con 600 consultorios, un hotel de 100 habitaciones y una gasolinera.

Detalló que el proyecto se desarrolla en las inmediaciones de la Avenida Gómez Morín, y se prevé concluirlo en aproximadamente 4 años:

“Somos de Aguascalientes y queremos seguir impulsando el desarrollo económico local con inversiones que dinamicen a los sectores comerciales, vivienda y de servicios”, precisó.

En la reunión que se celebró en Palacio de Gobierno, también estuvieron presentes el diputado Salvador Alcalá Durán, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Fomento Cooperativo y Turismo del H. Congreso del Estado; Jorge Andrade Serafín, subsecretario de Inversión y Desarrollo de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología; Julio Aldana, socio fundador y director general adjunto del Grupo Plusvalterra; Rebeca Ramírez, socia fundadora del Grupo Plusvalterra; Patricia Ramírez y Manuel Sánchez, socios fundadores de Pabeluma.

