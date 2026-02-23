Muere capitán de la Guardia Nacional de Aguascalientes en ataque con coche bomba

GENERANDO AUDIO...

Capitán de Guardia Nacional muere en ataque con coche bomba Foto: Omar Hernández

Autoridades confirmaron este lunes el deceso del capitán segundo Leonel Cardoso, quien se desempeñaba como coordinador del Batallón de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional en Aguascalientes.

El oficial perdió la vida el domingo en San Juan de los Lagos, Jalisco, durante un ataque con coche bomba; tres de sus compañeros resultaron lesionados y fueron evacuados vía aérea hacia Aguascalientes.

Explosión de camioneta

Los elementos de la Guardia Nacional se encontraban en la zona prestando apoyo en operativos derivados de la captura y abatimiento del “Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Al atender un reporte sobre sujetos armados que se desplazaban en convoy, los oficiales localizaron una camioneta tipo pick-up abandonada. Dos hombres descendieron del vehículo y huyeron a pie.

Cuando los uniformados se aproximaron para inspeccionar la unidad, ésta estalló al activarse el artefacto explosivo con el que había sido acondicionada.

Los tres elementos heridos sufrieron quemaduras y otras lesiones; inicialmente, recibieron atención en un hospital de Jalisco, mientras personal de la Fiscalía General procesaba la escena y el servicio forense realizaba el levantamiento de los restos del capitán Cardoso.

Refuerzo de seguridad en Aguascalientes tras ataque

Una vez estabilizados, se activó un protocolo de evacuación aérea y un helicóptero los trasladó a instalaciones médicas en Aguascalientes para continuar con la atención.

La refriega en Jalisco ha dejado varios elementos de la Guardia Nacional fallecidos; se espera que una vez que la situación esté bajo control, las autoridades informen el número exacto de los oficiales caídos.

Guardia Nacional enfrenta agresiones por crimen organizado

Tras la ola de violencia desatada por el crimen organizado tras el abatimiento del “Mencho”, que incluyó bloqueos, agresiones y ataques en varios puntos de Jalisco y entidades colindantes, autoridades de Aguascalientes reforzaron el blindaje carretero y perimetral, con mayor vigilancia en terracerías, brechas, calles y comunidades limítrofes con Jalisco.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.







