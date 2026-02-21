Se mete a bañar y acaba en un socavón de 4 metros de profundidad

GENERANDO AUDIO...

Colapsa bañera en Aguascalientes; mujer cae 4 metros Foto: Protección Civil AGS

Una mujer resultó lesionada tras el colapso de una bañera en Aguascalientes, lo que movilizó a bomberos, policías y paramédicos municipales en la calle Ramón López Velarde. de la zona centro. El derrumbe en baño provocó que la víctima cayera a una profundidad de aproximadamente cuatro metros.

Rescate tras colapso de bañera en Zona Centro

Al arribar al inmueble, los vulcanos detectaron que en el interior de un baño se registró el colapso de la cimentación, lo que ocasionó la caída de una persona del sexo femenino a una profundidad aproximada de cuatro metros.

Los rescatistas iniciaron maniobras de extracción mediante el uso de equipo especializado de cuerdas, debido a que el área era estrecha y dificultaba las labores. Tras varios minutos de trabajo, lograron rescatar a María de Jesús, de 53 años de edad.

Mujer lesionada trasladada al IMSS en código rojo

Paramédicos municipales y del Grupo Aeromédico Táctico del Estado realizaron la valoración médica en el lugar. La mujer fue diagnosticada con contusiones en tórax, fractura de fémur izquierdo, fractura en extremidad superior derecha, heridas en abdomen e hipotermia.

Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladada al Hospital General Zona No. 3 del IMSS en código rojo para recibir atención médica especializada.

Causas del derrumbe en baño de la Zona Centro

Al sitio acudió personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal y peritos especialistas, quienes informaron que el colapso de la cimentación se originó por la existencia de norias subterráneas donde se encuentran ductos de abastecimiento y drenaje.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.