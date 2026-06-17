¿Planeas viajar? Nuevo vuelo Aguascalientes-AIFA facilita conexiones nacionales

GENERANDO AUDIO...

Aguascalientes fortaleció su conectividad aérea con la inauguración de la nueva ruta diaria entre el Aeropuerto Internacional de Aguascalientes y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), operada por Viva Aerobus.

El vuelo comenzó operaciones el 15 de junio y busca facilitar los traslados tanto de viajeros de negocios como de turistas.

Durante una entrevista, el secretario de Turismo de Aguascalientes, Mauricio González, destacó que esta nueva conexión representa un paso importante para el estado, al ampliar las opciones de viaje y facilitar el acceso a nuevos destinos nacionales e internacionales.

“Viva Aerobús conecta con otras 30 ciudades en Sudamérica. Puedes ir a Colombia, tres ciudades en Cuba y otras veintitantas en México. Entonces, esto incrementa la conectividad. Esto se suma a otras dos rutas que estrenamos también este mes. Dos de Volaris, una a Puerto Vallarta y otra a Puebla, más otra aerolínea que se llama Aerus, que también abrimos a Monterrey. Este mes abrimos cuatro rutas nuevas, que eso es muy importante para Aguascalientes”. Mauricio González, secretario de Turismo de Aguascalientes

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.