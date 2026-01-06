GENERANDO AUDIO...

Pago de Control Vehicular en Aguascalientes con módulos móviles. Foto: Gettyimages

La Secretaría de Finanzas de Aguascalientes implementará módulos móviles para facilitar el pago del Control Vehicular 2026, con el objetivo de que la ciudadanía pueda aprovechar el 10% de descuento por pago puntual.

Control Vehicular 2026: trámites disponibles en módulos móviles

Los módulos móviles brindarán servicio en los municipios de Asientos, Tepezalá, Pabellón de Arteaga, San José de Gracia, San Francisco de los Romo y El Llano, en un horario de lunes a viernes, de 9:30 a 14:30 horas. Además del pago del Control Vehicular 2026, los módulos permitirán realizar altas, bajas y canje de placas de vehículos locales, informó la Secretaría de Finanzas.

Fechas y sedes de módulos móviles en Aguascalientes

Enero



Asientos : Del 5 al 9 y del 12 al 16 de enero, en la Delegación de Villa Juárez.

: Del 5 al 9 y del 12 al 16 de enero, en la Delegación de Villa Juárez. Tepezalá: Del 19 al 23 y del 26 al 30 de enero, en el Edificio Polivalente.

Febrero

Pabellón de Arteaga : Del 3 al 6 y del 9 al 13 de febrero, en la Presidencia Municipal.

: Del 3 al 6 y del 9 al 13 de febrero, en la Presidencia Municipal. San José de Gracia: Del 16 al 20 y del 23 al 27 de febrero, en la Casa del Peregrino



Marzo

San Francisco de los Romo : 2 al 6 y del 9 al 13 de marzo, en la Presidencia Municipal.

: 2 al 6 y del 9 al 13 de marzo, en la Presidencia Municipal. El Llano:17 al 20 y del 23 al 27 de marzo, en la Presidencia Municipal

Módulos fijos para Control Vehicular 2026

La Secretaría de Finanzas recordó que los municipios que no forman parte de esta gira cuentan con módulos fijos para el pago del Control Vehicular 2026, como:

Aguascalientes

Jesús María

Rincón de Romos

Cosío

Calvillo

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.





