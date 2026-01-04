Se enfrentan venezolanos y mexicanos en manifestación en Aguascalientes tras captura de Maduro

GENERANDO AUDIO...

Migrantes venezolanos se enfrentaron con mexicanos. Fotos: Omar Hernández

Una concentración de migrantes venezolanos en la capital de Aguascalientes derivó este sábado en una confrontación verbal con otro grupo de manifestantes mexicanos, que rechazaron la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos (EE. UU.).

Los venezolanos se reunieron por la tarde en la explanada de Plaza de la Patria, frente al Palacio de Gobierno, para celebrar la detención del mandatario, ocurrida en una operación militar estadounidense. Allí entonaron consignas como “¡Venezuela libre!”, en apoyo a la acción que sacó a Maduro y a su esposa del país.

Sin embargo, minutos después, llegó un segundo grupo portando pancartas en cartulinas fluorescentes, que calificó la intervención como un acto de intervención. Durante algunos minutos, ambos bandos intercambiaron palabras acaloradas, sin que la situación escalara a violencia física.

“¿Qué le pasa? ¡Señora, tenga empatía, empatía”, indicaba Laura Fernández, una venezolana, mientras que Verónica Díaz, una mujer anti manifestante de Aguascalientes, debatía “No, no, no… y viva Maduro y viva Hugo Chávez, ¡viva, viva… viva Simón Bolívar y viva Maduro!”.

Un contingente policial vigiló la escena desde la distancia y no necesitó intervenir.

Según la Asociación Venezolana en Aguascalientes, alrededor de mil personas de ese país residen en la entidad. Muchas llegaron con la intención de alcanzar EE. UU., pero decidieron quedarse en México. Tras la detención de Maduro, varios expresaron su esperanza de retornar a Venezuela si mejoran las condiciones de vida en los próximos meses.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.