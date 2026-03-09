Alerta en Cabo: aparecen dos peces remo en la playa

GENERANDO AUDIO...

Uno de los peces remo fue empujado de nuevo hacia el mar. Foto: Getty Images

Turistas captaron en video el inusual avistamiento de dos peces remo en la costa de Cabo San Lucas, en el estado de Baja California Sur, un fenómeno poco común que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Las imágenes muestran a los enormes peces, conocidos popularmente como “peces del fin del mundo”, cerca de la orilla, algo que rara vez ocurre debido a que habitan en grandes profundidades del océano.

Aunque el hecho ocurrió a finales de febrero, el video comenzó a circular ampliamente en internet en días recientes, generando curiosidad y especulación entre usuarios.

Cómo fue el avistamiento de los peces

En la grabación difundida en redes sociales del evento, que se presume ocurrió a finales del mes de febrero, se observa al menos a dos personas intentando devolver al mar a uno de los ejemplares, que se encontraba prácticamente en la playa.

Mientras intentan ayudarlo, otro pez remo aparece a pocos metros de distancia, también muy cerca de la costa, lo que sorprendió a los presentes debido a lo raro de observar a más de uno en la superficie.

Los peces, de cuerpo alargado y plateado, se movían lentamente en el agua poco profunda, mientras los turistas registraban el momento con sus teléfonos.

Qué es el pez remo y cuáles son sus características

El pez remo (Regalecus glesne) es considerado uno de los peces óseos más largos del mundo y puede alcanzar varios metros de longitud.

Entre sus principales características destacan:

Cuerpo extremadamente largo y delgado , similar a una cinta

, similar a una cinta Color plateado con tonalidades rojizas en la cresta dorsal

en la cresta dorsal Puede llegar a medir hasta 8 o incluso 11 metros en algunos registros

en algunos registros Habita normalmente a profundidades de entre 200 y 1,000 metros

Debido a estas condiciones, casi nunca se observa en la superficie, y cuando aparece cerca de la costa suele ser porque el ejemplar está enfermo, herido o cerca de morir.

Por qué se asocia con presagios de desastres naturales

A lo largo de los años, el pez remo ha sido vinculado en diversas culturas con supuestos presagios de terremotos o desastres naturales, lo que le ha dado el apodo de “pez del fin del mundo”.

Esta creencia tiene origen principalmente en tradiciones del Japón, donde antiguamente se pensaba que estos peces emergían antes de grandes sismos.

Sin embargo, no existe evidencia concluyente que confirme esa relación. La explicación más aceptada es que su presencia cerca de la superficie suele deberse a problemas de salud del animal o perturbaciones en el fondo marino.

Aun así, cada nuevo avistamiento de estos gigantes del océano suele generar gran atención y curiosidad entre especialistas y público en general.

