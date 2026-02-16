Cerco sanitario por sarampión: ¿qué se sabe del primer caso en niña de Baja California Sur?

GENERANDO AUDIO...

Cerco sanitario busca evitar propagación del virus en BCS. Foto: Getty Images

Luego de que autoridades de salud confirmaron el primer caso de sarampión de 2026 en Cabo San Lucas, correspondiente a una niña de seis años que actualmente permanece estable bajo manejo ambulatorio en su domicilio, se activó un cerco sanitario en la zona donde fue detectado.

De acuerdo con la titular de la Secretaría de Salud de Baja California Sur, Ana Luisa Guluarte, el contagio fue notificado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como parte de las acciones de vigilancia epidemiológica.

La funcionaria detalló que la menor inició síntomas el 9 de febrero y se mantiene en observación médica en casa, mientras personal sanitario da seguimiento puntual a su evolución clínica.

Particularidades del caso confirmado

La autoridad sanitaria precisó que:

Es el primer caso registrado en 2026 en la entidad

Paciente: niña de 6 años y 3 meses

Reside en Cabo San Lucas

Presentó síntomas el 9 de febrero

Se mantiene estable

Recibe manejo ambulatorio en casa

Se vigila su evolución médica de forma continua

El monitoreo se realiza en coordinación con el IMSS para detectar posibles complicaciones o nuevos contagios.

Implementaciones del cerco sanitario en el estado

Ante el contagio, las autoridades iniciaron un cerco epidemiológico en la zona de residencia para cortar la cadena de transmisión.

Las acciones incluyen:

Bloqueo vacunal alrededor del caso confirmado

Búsqueda activa de personas con síntomas

Seguimiento de contactos cercanos

Refuerzo de la jurisdicción sanitaria de Los Cabos

Apoyo de Brigadas de la Paz

Vacunación intensiva casa por casa

El objetivo es localizar rápidamente posibles casos secundarios y aumentar la cobertura de inmunización en la comunidad.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento