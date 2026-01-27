Embrace It: El impuesto que todo visitante debe pagar en Baja California Sur

GENERANDO AUDIO...

Impuesto turístico Embrace It aplica en todo Baja California Sur. Foto: Cuartoscuro

El estado de Baja California Sur implementó un impuesto turístico denominado Embrace It, que deben pagar todos los visitantes extranjeros mayores de 12 años como requisito obligatorio para ingresar y permanecer en la entidad, informó el Gobierno estatal.

La contribución, avalada por el Artículo 129 Bis de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California Sur, tiene un costo de 488 pesos mexicanos por persona y debe pagarse exclusivamente en línea antes o durante la estancia del turista en el destino.

¿Qué es el impuesto Embrace It y dónde aplica?

El impuesto Embrace It es una contribución turística que se aplica en todo el territorio de Baja California Sur, incluidos los puertos de entrada como aeropuertos, puertos marítimos y puntos de acceso por carretera. La autoridad estatal subraya que su objetivo es fortalecer la infraestructura turística, mejorar la seguridad, impulsar la protección ambiental y apoyar proyectos de desarrollo comunitario en la entidad.

El Gobierno de Baja California Sur ha indicado que los recursos recaudados con este impuesto se destinarán a programas y acciones que contribuyan a mantener y mejorar los servicios que hacen “único” al destino, reconocido por sus atractivos naturales como La Paz, Los Cabos y la riqueza de sus zonas costeras.

¿Quiénes deben pagar el impuesto?

El pago del impuesto Embrace It es obligatorio para:

Turistas extranjeros mayores de 12 años que ingresen al estado por cualquier punto de entrada

No aplica para nacionales ni residentes mexicanos, aunque pueden existir requisitos adicionales de acuerdo con otras normativas migratorias o de turismo.

Cómo realizar el trámite

El trámite para obtener el certificado de pago se completa en la plataforma oficial designada por el Gobierno de Baja California Sur que puedes ver dando clic aquí. Al concluir el pago, el sistema genera un certificado electrónico con código QR, mismo que puede ser requerido por las autoridades durante la estancia o al ingreso a la entidad.

Las autoridades recomiendan realizar el pago antes de viajar o al planear la visita, ya que la presentación de este documento es parte de las obligaciones vigentes y su falta podría generar contratiempos al ingresar o movilizarse dentro del estado.

