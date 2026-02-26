Ejecutan en La Paz a Bernardo Soriano, exprocurador de Delitos de Alto Impacto de Baja California Sur

GENERANDO AUDIO...

En La Paz, Baja California Sur, fue ejecutado la mañana de este miércoles Bernardo Soriano Castro, quien recientemente se había desempeñado como procurador de Delitos de Alto Impacto de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Lo anterior fue confirmado por un comunicado de la propia dependencia. Los hechos ocurrieron alrededor de las 7:00 horas, cuando hombres armados dieron alcance a la víctima en la capital, a la altura de la colonia La Cima, abriendo fuego después contra el exfuncionario, quien viajaba a bordo de un vehículo de cuatro puertas tipo Jeep.

Ante estos acontecimientos, la PGJE inició de manera inmediata las investigaciones correspondientes, activando todos los protocolos y líneas de investigación para esclarecer lo ocurrido, determinar las circunstancias de la agresión e identificar y llevar ante la justicia a quien o quienes resulten responsables.

Apenas el 16 de febrero, Soriano Castro fue separado de su cargo por la “pérdida de confianza de su profesionalismo y lealtad institucional, derivado de su intervención pública en asuntos de su conocimiento, extralimitando sus facultades y atribuciones, al divulgar información y emitir opiniones públicas respecto de asuntos que son competencia de otras aéreas de la institución” según se le notificó en un documento oficial, firmado por el actual procurador de Baja California Sur, Antonio López Rodríguez.

Mientras que el gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, lamentó los hechos, expresando sus condolencias a la familia y asegurando que la separación del cargo se debió al cumplimiento de ciclos al interior de la Procuraduría, mientras que en días pasados expresó ante varios medios de comunicación que después de 7 años de haber estado en la procuraduría, Bernardo Soriano había “pateado el pesebre”.

Hasta el momento no se han dado a conocer más avances sobre posibles líneas de investigación ni otras personas detenidas, toda vez que las corporaciones de seguridad en el estado han reforzado los operativos en distintos puntos de la entidad para dar con los responsables de estos hechos.

