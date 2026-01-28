Colectivos localizan megafosa clandestina en Mexicali, Baja California

GENERANDO AUDIO...

En Baja California, la capacidad del estado para atender la crisis forense parece estar en entredicho.



Así lo estiman colectivos de familiares de personas desaparecidas que solicitaron la intervención de la Comisión Nacional de Búsqueda, tras el hallazgo de más de 20 cuerpos en un predio de Mexicali.



El lugar se ubica en una zona colindante con Sonora y Estados Unidos, dentro de la reserva federal de la biosfera del Alto Golfo de California y del Delta del Río Colorado.



Y es que en sólo 19 días de trabajo, el sitio ha sido catalogado como una posible megafosa clandestina debido a la cantidad de restos localizados y a la extensión del terreno.



“Exigimos como colectivos, como familiares, como víctimas, exigimos que se meta la federación, que se meta la FGR y la Comisión Nacional de Búsqueda, para poder concluir con este tema, porque el anónimo es muy claro, hay más de 300 en ese lugar. Y esto rebasa al estado”, Paula Sandoval, Pdta. Familiares Unidos Buscando a Nuestros Desaparecidos.



De acuerdo con los colectivos, la Fiscalía estatal asignó a un sólo perito para procesar los restos humanos localizados, sin contar con vehículo ni equipo especializado.



Advierten que, por las características del lugar, las víctimas podrían ser personas buscadas en otras entidades del país, además de migrantes.

“Es imposible hacer el trabajo, él está haciendo milagros con lo que no tiene, porque no tiene equipo. Teníamos 14 fosas ya localizadas, ya ubicadas por los caninos y nos dieron tres más”, Paula Sandoval, Pdta. Familiares Unidos Buscando a Nuestros Desaparecidos.

La gobernadora del estado confirmó que algunos de los restos humanos ya han sido identificados.

“Hasta este momento no les puedo dar un número específico de esta situación, será la fiscal la que se los pueda proporcionar y entiendo que si hay ya restos que han sido identificados”, Marina del Pilar, gobernadora de Baja California.

El hallazgo también encendió alertas en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Mexicali, que manifestó su preocupación por el impacto y los efectos que puedan generar en la región.

“Ha sido desde mediados de diciembre, una pesadilla para las familias. Eso finalmente es un reflejo de la impunidad con lo que han estado operando los grupos del crimen organizado, particularmente en el Valle de Mexicali”, Octavio Sandoval, presidente del CCE Mexicali.

Los colectivos estiman que los trabajos de búsqueda en este predio, con una extensión superior a las 47 hectáreas, podrían prolongarse de seis meses hasta un año, ya que hasta hoy se ha explorado menos de una cuarta parte de la superficie.

