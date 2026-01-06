GENERANDO AUDIO...

Un total de un millón 537 mil 502 automovilistas deberán refrendar su tarjeta de circulación en Baja California durante 2026, de acuerdo con el corte al 31 de diciembre de 2025, informó la Secretaría de Hacienda del estado.

Del total del padrón vehicular, 472 mil 346 propietarios deberán realizar el trámite a más tardar con fecha límite el 30 de junio de 2026, conforme al calendario establecido por la autoridad estatal.

Referendo vehicular en línea: opciones digitales disponibles

El Gobierno de Baja California mantiene habilitada la opción de realizar el referendo de la tarjeta de circulación de manera digital, con el objetivo de facilitar el cumplimiento del trámite y reducir la afluencia en oficinas públicas.

Los contribuyentes pueden efectuar le pago a través del portal oficial, así como mediante la aplicación Identidad Digital BC, disponible para dispositivos móviles.

A través de un comunicado, la autoridad estatal exhortó a la ciudadanía a aprovechar los canales digitales, los cuales permiten realizar el trámite de forma ágil, segura y sin necesidad de acudir a las oficinas de Recaudación de Rentas, donde tradicionalmente se registran largas filas durante los primeros meses del año.

Descuentos por pronto pago en 2026

Como parte de las medidas para incentivar el cumplimiento oportuno, la Secretaría de Hacienda de Baja California anunció la aplicación de un esquema de descuentos escalonados para quienes realicen el pago del refrendo durante los primeros meses de 2026.

Los descuentos establecidos son los siguientes:

12% de descuento en enero

8.5% de descuento en febrero

5% de descuento en marzo

Estos beneficios estarán vigentes únicamente durante los meses señalados y buscan fomentar el pago anticipado, además de evitar recargos, multas o sanciones posteriores.

Situación del padrón vehicular en Tijuana

En el caso de Tijuana, el padrón vehicular asciende a 793 mil 888 unidades, según el corte del 31 de diciembre de 2025. De ese total, 567 mil 573 vehículos cumplieron con el pago del referendo de la tarjeta de circulación durante 2025.

Esta cifra representa a nivel del cumplimiento del 71%, de acuerdo con datos proporcionados por la Secretaría de Hacienda estatal, lo que refleja que poco más de tres de cada diez automovilistas aún presentan adeudos.

Llamado a evitar multas y sanciones

La Secretaría de Hacienda, a través del Servicio de Administración Tributaria de Baja California (SATBC), hizo un llamado a la población para aprovechar los descuentos y facilidades de pago, con el fin de evitar multas, recargos y sanciones administrativas.

La dependencia recordó que contar con la tarjeta de circulación vigente es un requisito obligatorio para circular en el estado y puede ser verificado durante operativos de tránsito y seguridad vial.

