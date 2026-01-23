Así puedes pagar el refrendo vehicular en línea en Baja California

GENERANDO AUDIO...

Ahorra tiempo tu tiempo y paga tu referendo de esta manera. Foto: Gettyimages

El Gobierno de Baja California habilitó el pago del refrendo vehicular en línea, un trámite que permite a las y los ciudadanos cumplir con esta obligación sin acudir de manera presencial, con el objetivo de ahorrar tiempo, evitar filas y reducir traslados.

El Agente Digital del Estado, Gabriel Palombo, explicó que el proceso se realiza completamente por internet a través del portal oficial del Gobierno estatal o mediante la aplicación Identidad Digital BC, siempre que se cuente con acceso a internet y la información básica del vehículo.

Sigue estos pasos para pagar el refrendo vehicular en línea

Para realizar el trámite de manera correcta, las autoridades recomiendan seguir los siguientes pasos:

1.- Acceso a la plataforma

Ingresar a la página oficial del Gobierno de Baja California o descargar la app Identidad Digital BC. Una vez dentro, se deben capturar los datos del vehículo, principalmente el número de placas.

2.- Consulta del monto

El sistema mostrará el importe oficial del refrendo, así como los descuentos aplicables, por ejemplo, para personas adultas mayores o con discapacidad, siempre que se trate de un vehículo particular.

3.- Registro de datos personales

Es necesario contar con CURP, número de celular y un correo electrónico, los cuales se integran a la cuenta de Identidad Digital de Baja California.

4.- Validación de información

Antes de continuar, el usuario debe confirmar que los datos del vehículo sean correctos y validar que el trámite no sea automatizado.

5.- Datos adicionales

De manera voluntaria, se puede seleccionar el apoyo a instituciones como la Cruz Roja, además de confirmar que la revisión mecánica fue realizada.

6.- Pago en línea

El pago puede efectuarse con tarjeta de crédito o débito. También existe la opción de generar una referencia para pagar en bancos, Farmacias Roma o cajeros automáticos ubicados en plazas comerciales y supermercados, incluso en efectivo.

7.- Entrega del comprobante

En un plazo máximo de 48 horas, el ciudadano recibe por correo electrónico el comprobante del trámite y la tarjeta de circulación digital, la cual también puede mostrarse desde la app Identidad Digital BC ante cualquier autoridad.

Trámites que aplican y excepciones

Gabriel Palombo precisó que este procedimiento solo aplica para vehículos de uso particular. En el caso de vehículos comerciales, el trámite de refrendo debe realizarse de forma presencial.

Beneficios del refrendo digital

El titular de la Agencia Digital del Estado destacó que el principal beneficio es acercar los servicios gubernamentales a la ciudadanía y simplificar los procesos administrativos.

De acuerdo con cifras oficiales, el número de personas que han realizado el refrendo en línea casi se duplicó en comparación con el año anterior.

“El año pasado había cerca de 32 mil personas. Al corte del 14 de enero, ya se contabilizan más de 63 mil bajacalifornianos que realizaron el pago en línea”, señaló.

Además, mediante un análisis de impacto regulatorio, se estima un ahorro promedio de 500 pesos por persona, al evitar traslados y tiempos de espera, sumado al 12% de descuento vigente durante el mes de enero.

