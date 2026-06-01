Consulado alerta por cruces marítimos de migrantes hacia California

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Los cruces por mar hacia California desde Baja California, se han convertido en una de las rutas más peligrosas para migrantes mexicanos que buscan ingresar a Estados Unidos de manera irregular.

La cónsul general de México en San Diego, Alicia Kerber-Palma, señaló que cuando un connacional es detenido tras cruzar por esta vía, el consulado interviene para darle seguimiento al caso y mantener comunicación con sus familiares, si la persona lo solicita.

Consulado de México en San Diego brinda asistencia a migrantes

De acuerdo con la funcionaria Alicia Kerber-Palma:

“En cuanto tenemos alguna notificación de que una persona mexicana cruzó vía marítima y que se encuentra detenida, iniciamos lo que se llama la asistencia consular. Es decir, proveerle de toda la información que corresponde al proceso legal que va a seguir, darle información respecto a los programas con los que cuenta el consulado, contactar a sus familiares si así lo desean”.

Aunque no precisó una cifra anual, la funcionaria mexicana confirmó que los casos no son aislados. La advertencia apunta directamente a quienes ofrecen estos traslados como si fueran una ruta segura.

Cruces por mar a California ocurren cada semana

“Cada semana se están dando estos cruces. Que queremos que la gente, por favor, tenga en mente que estos sujetos que trafican a las personas por vía marítima lo único que les interesa es el dinero, no les interesa el modo en que van a cruzar la frontera” mencionó la cónsul.

El riesgo aumenta cuando los migrantes son abandonados cerca de la costa o presionados para tomar decisiones que pueden ponerlos en mayor peligro en aguas frías y con corrientes fuertes.

Riesgos de ahogamiento y accidentes en el mar

“Hemos tenido casos en que los traficantes de personas les dicen que se quiten los chalecos salvavidas porque es la manera más fácil de llegar a la costa, y la gente que no sabe nadar en estas corrientes, en estas aguas que son gélidas, pues sufre consecuencias”.

La cónsul también advirtió que el peligro no termina con la detención o el cruce fallido.

Extorsiones afectan a familias de migrantes

“Constantemente hacemos campañas de ‘por favor, no arriesgues tu vida, no arriesgues la vida de tu familia, no compartas tu información con nadie’, porque muchas veces estos traficantes se quedan con la información de los familiares y entonces surgen las extorsiones” refutó la funcionaria.

Además del riesgo de ahogamiento o accidentes en el mar, las autoridades consulares advierten que entregar datos personales a traficantes puede derivar en amenazas, presiones económicas y extorsiones contra familias en México o Estados Unidos.

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