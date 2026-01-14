Destituyen a rector de la UAC; Fanny Maldonado asume el mando

GENERANDO AUDIO...

Cambio en la UAC: Fanny Guillermo Maldonado es rectora. Foto: Adrián Virgen

Fanny Guillermo Maldonado, nueva rectora de la Universidad Autónoma de Campeche, (UAC) fue una decisión tomada durante la madrugada de este día, cuando el Consejo Universitario aprobó la destitución del rector José Alberto Abud Flores y designó a la nueva titular, luego de la detención del exfuncionario por posesión de estupefacientes.

La sesión del órgano colegiado se realizó horas después de que se confirmara la situación legal del ahora exrector. De acuerdo con información oficial, el Consejo Universitario determinó removerlo del cargo y proceder con el nombramiento de Fanny Guillermo Maldonado como nueva rectora, con efectos inmediatos.

Nombramiento de Fanny Guillermo Maldonado en la UAC

El relevo en la UAC se formalizó durante la madrugada, tras la votación del Consejo Universitario. Posteriormente, las cuentas oficiales de la Universidad Autónoma de Campeche difundieron un mensaje institucional en el que “felicitan y dan la bienvenida” a Fanny Guillermo Maldonado como nueva rectora de la casa de estudios.

La publicación señala que el nombramiento se realizó conforme a la normatividad universitaria, luego de la destitución del ex rector. No se detallaron plazos adicionales ni cambios inmediatos en la estructura administrativa de la UAC.

Destitución del rector de la Universidad Autónoma de Campeche

José Alberto Abud Flores fue destituido del cargo de rector de la Universidad Autónoma de Campeche después de que se informara su detención por posesión simple de estupefacientes. El Consejo Universitario analizó el caso y aprobó su remoción horas después de conocerse los hechos.

La decisión fue adoptada en sesión extraordinaria, de acuerdo con los procedimientos internos de la UAC, y derivó en el nombramiento de Fanny Guillermo Maldonado como nueva responsable de la Rectoría.

Situación legal del exrector de la UAC

Este miércoles por la mañana se cumplen 48 horas de la detención de José Alberto Abud Flores y de las personas que lo acompañaban, identificadas por sus iniciales J.A.F. y L.S.G., además del chofer. Las autoridades informaron que serían trasladados al Centro de Reinserción Social de San Francisco Kobén.

Ahí permanecerán en espera de la audiencia inicial correspondiente, en la que se les imputará el delito de posesión simple de estupefacientes. Según los reportes oficiales, se aseguraron 10 bolsas de una sustancia conocida como cristal.

Posible sanción por posesión simple

De acuerdo con lo establecido en la legislación aplicable, el delito de posesión simple de estupefacientes contempla sanciones que van de 20 días a dos meses de prisión. La situación jurídica del exrector de la Universidad Autónoma de Campeche será definida por la autoridad judicial durante la audiencia inicial.

Hasta el momento, la UAC no ha emitido información adicional sobre el impacto administrativo del proceso legal ni sobre las acciones que emprenderá la nueva Rectoría encabezada por Fanny Guillermo Maldonado.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.