Escándalo en la Universidad Autónoma de Campeche: su rector es detenido con droga

Fiscalía de Campeche informó de la detención del rector. Foto: Adrián Virgen

José Alberto “A” rector de la Universidad Autónoma de Campeche, fue detenido por posesión simple de droga cuando estaba en el interior de su camioneta.

El fiscal general del estado, Jackson Villacis Rosado, informó que se recibió el reporte sobre un grupo de personas a bordo de una camioneta que circulaban con armas largas.

Esto provoco que se activaran los protocolos de revisión; sin embargo, el rector de la UAC no contaba con que la revisión procediera a más.

Los elementos pidieron a los tres tripulantes que descendieran del vehículo y ahí se percataron de unos paquetes con polvo blanco, lo que presuntamente pudiera tratarse de cocaína.

Rector de la Universidad Autónoma de Campeche, fue trasladado a la FGE

Las tres personas fueron trasladadas a la Fiscalía General del Estado (FGE) donde se están integrando los elementos para abrir la carpeta de investigación correspondiente para determinar la situación legal del rector de la máxima casa de estudios de Campeche.

“Cuando se estaba verificando también la unidad para que no tuviera algún reporte de robo, se percatan que la tarjeta es de la universidad Autónoma de Campeche, la unidad y de ahí tenemos a una persona con iniciales “A”… es posesión simple el tema”. Jackson Villacis Rosado, fiscal general de Campeche

