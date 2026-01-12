Caso del periodista Jorge González: ¿por qué la Fiscalía de Campeche busca encarcelarlo?

GENERANDO AUDIO...

Caso de Jorge González genera preocupación entre periodistas. Foto: Getty Images

El periodista Jorge González Valdez, exdirector del diario Tribuna, enfrenta un proceso penal promovido por la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGE), que solicita hasta dos años de prisión y el pago de una multa millonaria por concepto de reparación del daño, derivado de denuncias interpuestas por la gobernadora Layda Elena Sansores San Román hace aproximadamente un año.

De acuerdo con la carpeta judicial, las denuncias contra el comunicador se sustentan en presuntos delitos de calumnias, difamación, discurso de odio e incitación a la violencia, relacionados con publicaciones difundidas en una plataforma digital vinculada históricamente al medio Tribuna, donde se emitieron señalamientos críticos contra la mandataria estatal.

Fiscalía insiste en sanción penal contra el periodista

La Fiscalía de Campeche sostiene que el contenido difundido constituye una afectación directa a la gobernadora, por lo que solicitó al Poder Judicial la imposición de una pena privativa de la libertad, además de una sanción económica elevada, como parte de la reparación del daño.

Sin embargo, Jorge González Valdez ha señalado públicamente que ya no labora en el diario Tribuna ni mantiene ninguna relación administrativa, editorial o contractual con la plataforma digital donde se publicaron los señalamientos que dieron origen a la denuncia.

Advierten sobre uso del derecho penal para sancionar contenidos periodísticos

El comunicador ha asegurado que presentó pruebas documentales ante el Ministerio Público para acreditar su desvinculación total del medio y del sitio web; no obstante, afirma que dichos elementos no fueron tomados en cuenta dentro de la investigación que derivó en la solicitud de sanción penal.

El caso ha generado reacciones de organizaciones de periodistas y defensores de la libertad de expresión, quienes han advertido sobre un posible uso del derecho penal para sancionar contenidos periodísticos, particularmente cuando se trata de críticas dirigidas a funcionarios públicos en funciones.

Debate por libertad de expresión y ejercicio periodístico

Hasta el momento, la Fiscalía mantiene su postura de llevar el caso a una resolución judicial, mientras que el periodista sostiene que el proceso criminaliza el ejercicio informativo y sienta un precedente preocupante para la prensa crítica en Campeche.

El caso continúa su curso legal y se encuentra a la espera de resoluciones judiciales clave, que definirán si procede la solicitud de prisión y la sanción económica solicitada por la autoridad ministerial.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.