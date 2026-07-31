Intento de extorsión en hotel de Ciudad del Carmen: denuncian presunto “código rojo” contra turistas

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Denuncian extorsión en Ciudad del Carmen. Foto: Kattia Espinoza

Lo que debía ser una noche tranquila en un hotel de Ciudad del Carmen terminó convirtiéndose en una pesadilla para dos mujeres.

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Todo comenzó con un mensaje que alertaba sobre un supuesto “Código Rojo” dentro del hotel. Minutos después recibieron una llamada que parecía provenir de la recepción.

Quienes estaban al otro lado de la línea aseguraban participar en un operativo de seguridad y les ordenaron permanecer encerradas, sin comunicarse con nadie.

“Yo levanto el teléfono del cuarto, marco a recepción, en ese mismo momento, entra una llamada a su celular, con el logo del hotel. Ella contesta y nos empezaron a gritar: ‘que no entienden que no pueden llamar a recepción. Se les está diciendo que no llamen a recepción, cuelguen’”, dijo Carmela, víctima de extorsión.

Después les aseguraron que había un secuestro en el hotel y que cualquier llamada podría poner en riesgo el operativo. A través de una videollamada las obligaron a mostrar su habitación a una persona encapuchada.

”Entonces, ya que mostramos todo el cuarto, nada más oímos que nos dice la persona que teníamos en la videollamada: ‘son ustedes muy valientes.Tomen asiento’ y en ese momento prende su lado de la cámara y era una persona encapuchada, el rostro cubierto, nada más se le veían los ojos, con una metralleta”, añadió Carmela.

Después vinieron las amenazas. Les prohibieron colgar, responder llamadas o salir de la habitación. Incluso las obligaron a comunicarse con sus familiares para hacerles creer que estaban retenidas mientras intentaban extorsionarlos.

Fue un familiar de Carmela quien rompió el aislamiento, alertó a las autoridades y evitó que la extorsión se consumara.

Hoy, la víctima decidió contar su historia para alertar a otros viajeros sobre una modalidad que sigue utilizando el miedo como su principal herramienta.

Especialistas explican cómo funciona el secuestro virtual

Especialistas explican que este tipo de secuestro virtual busca aislar emocionalmente a la víctima para controlar todas sus decisiones.

“Principalmente es porque las llamadas o mensajes de extorsión buscan hacernos sentir el sentido de urgencia, buscar datos personales, que nosotros no pensemos, actuemos, y en cambio las emergencias, cuando son reales, lo que buscan es solicitar ayuda, ya sea que llamemos a una ambulancia, que contactemos a nuestro familiar de inmediato, que verifiquemos la información. Esa es como la principal forma en la que nosotros podemos identificar cómo nos están extorsionando y la diferencia de una emergencia real”, explicó la licenciada Mendoza, coordinadora del C5i de la Secretaría De Seguridad Pública de Yucatán

En caso de ser víctima de un intento de extorsión, esto es lo que hay que hacer según las autoridades.

“Lo primero que tenemos que hacer es mantener la calma. Y lo segundo, verificar si podemos contactar directamente a ese familiar o ese amigo que nos están diciendo que se encuentra en peligro, eso es lo primordial para asegurarnos que realmente esa persona esté bien, o con alguien cercano a la persona, para asegurarnos su bienestar. Y posteriormente, siempre reportar a las líneas de emergencia que tenemos disponibles aquí en el estado, el 911 y el 089 de manera anónima.

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