Descubrimiento histórico en Campeche: encuentran inscripción maya de hace más de mil 800 años

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Estela 46: el monumento contiene una fecha registrada muy antigua. Foto: INAH

Un grupo de investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y de la Universidad de California reveló un hallazgo que podría reescribir parte de la historia de la civilización maya. Estudios realizados en el sitio arqueológico El Palmar, en Campeche, permitieron identificar en la llamada Estela 46 la fecha de cuenta larga más antigua registrada hasta ahora en las Tierras Bajas Mayas: el año 180 d.C., una inscripción que supera por más de un siglo el registro que hasta ahora ostentaba Tikal, en Guatemala.

El descubrimiento es resultado de más de dos décadas de investigaciones del Proyecto Arqueológico El Palmar (PAEP), encabezado por los arqueólogos Kenichiro Tsukamoto y Javier López Camacho, quienes utilizaron tecnología de fotogrametría y escaneo tridimensional de alta resolución para descifrar detalles que anteriormente permanecían ocultos debido al deterioro del monumento.

¿Qué encontraron los arqueólogos en la Estela 46?

Los especialistas identificaron la fecha de cuenta larga 8.7.1.0.0, correspondiente al año 180 después de Cristo, considerada actualmente la inscripción más antigua conocida en las Tierras Bajas Mayas.

Hasta ahora, la referencia cronológica más temprana correspondía a la Estela 29 de Tikal, en Guatemala, fechada en el año 292 d.C. El nuevo hallazgo adelanta en 112 años ese registro.

Además de la fecha, el monumento contiene información relacionada con eventos de entronización de gobernantes y muestra la representación de un soberano adornado con un tocado de plumas mientras sostiene la cabeza de un posible jaguar, animal asociado a simbolismos del inframundo dentro de la cosmovisión maya.

La pieza mide casi 3 metros de altura y había sido estudiada anteriormente; sin embargo, el nivel de erosión impidió durante años una interpretación más detallada.

El hallazgo revela una de las dinastías más longevas del mundo maya

Los investigadores concluyeron que la información plasmada en la estela apunta a la existencia de uno de los linajes gobernantes más antiguos y duraderos documentados en la región.

Las evidencias indican que esta dinastía se mantuvo desde el Periodo Preclásico Terminal (300 a.C.-250 d.C.) hasta el Clásico Terminal (800-950 d.C.), un lapso de más de mil años.

La investigación también permitió identificar parcialmente a un gobernante denominado de manera provisional Ajaw K’al Ubaah, quien habría asumido el poder en el año 131 d.C.

Según los estudios epigráficos, otro glifo registra que 49 años después de su ascenso solicitó la erección de la estela, posiblemente como parte de una ceremonia ritual.

Otras estelas ayudaron a reconstruir la historia de El Palmar

El equipo de investigación también examinó otros monumentos encontrados en el sitio arqueológico.

La Estela 20, erigida alrededor del siglo VI, aportó datos sobre los orígenes del linaje gobernante y coincidencias cronológicas con la información encontrada en la Estela 46.

Por su parte, la Estela 45, que actualmente se encuentra resguardada en el Museo de Arqueología Maya Fuerte de San Miguel, contiene información relacionada con la sucesión de gobernantes durante el siglo IV.

Aunque varios fragmentos de ambas piezas presentan desgaste, los especialistas consideran que los datos recuperados fortalecen la hipótesis de una dinastía consolidada capaz de impulsar importantes proyectos arquitectónicos y ceremoniales en la región.

¿Dónde puede verse la Estela 46?

Tras un proceso de restauración concluido en enero de 2026, la Estela 46 fue trasladada al Museo de Arquitectura Maya, Baluarte de la Soledad, en Campeche, donde actualmente se exhibe al público.

Mientras tanto, el sitio arqueológico de El Palmar continúa bajo exploración científica y permanece cerrado a las visitas turísticas.

En el proyecto participan especialistas del INAH, la Universidad Nacional Autónoma de México, instituciones internacionales y expertos independientes en arqueología, iconografía y epigrafía maya, quienes continúan estudiando nuevos hallazgos que podrían aportar más información sobre los orígenes y desarrollo de esta antigua ciudad.

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