Video: teleférico se desploma en feria de Ciudad del Carmen; no había pasajeros

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Cae cabina de teleférico en la Feria de Ciudad del Carmen Foto: Getty

Una cabina de un teleférico instalado en la Feria Carmen 2026, en Ciudad del Carmen, Campeche, se desplomó durante el segundo día de actividades. El incidente quedó captado en video y, de acuerdo con los primeros reportes, no dejó personas lesionadas.

Cae cabina de teleférico en la Feria Carmen 2026.

En las imágenes difundidas en redes sociales se observa el momento en que la canastilla del teleférico con el número 13 se desprende de la estructura y se desploma.

Aunque el teleférico era utilizado principalmente por menores de edad, la cabina no transportaba pasajeros al momento del accidente, por lo que no se reportaron personas lesionadas.

📲 #CirculaEnRedes | 😱 Un teleférico de un área de juegos mecánicos cayó durante la feria de Ciudad del Carmen, Campeche. Hasta el momento no se ha informado oficialmente el saldo ni las causas del incidente. pic.twitter.com/v9bGoT6Fgo — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) July 18, 2026

Suspenden la operación del teleférico

Como medida preventiva, las autoridades ordenaron la suspensión total de la operación del teleférico hasta que se realice una inspección técnica para determinar las causas del incidente y verificar las condiciones de seguridad de la atracción.

Tras la caída, personal encargado de los juegos mecánicos cubrió con una lona la estructura afectada.

Autoridades no informan causas del incidente

Hasta el momento, no se ha emitido un informe oficial sobre las causas del desplome ni se han reportado personas heridas derivadas del incidente.

Se espera que, una vez concluidas las revisiones técnicas, las autoridades determinen si el juego mecánico podrá volver a operar o si permanecerá fuera de servicio mientras continúan las investigaciones.

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