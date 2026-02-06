Queman el mal humor en Campeche rumbo al Carnaval 2026

GENERANDO AUDIO...

Campeche da inicio a la cuenta regresiva para el Carnaval 2026. Foto: Cuartoscuro

Campeche dio inicio a la cuenta regresiva del Carnaval 2026 con uno de sus rituales más emblemáticos: la Quema del Mal Humor. El evento se realizó este 5 de febrero en el malecón de Campeche, donde familias y visitantes se reunieron para presenciar el arranque de la máxima fiesta del estado.

De manera solemne, una corte fúnebre recorrió parte del malecón para anunciar que había llegado el momento de dejar atrás el mal humor. Posteriormente, se dio paso al color, la música y la alegría que caracterizan al Carnaval de Campeche, considerado el más antiguo de México.

Quema del mal humor marca inicio del Carnaval de Campeche 2026

Tras la marcha fúnebre, el escenario se llenó de bailes a ritmos caribeños, comparsas y la presencia de las soberanas del carnaval, quienes desfilaron acompañadas de trajes llamativos y coreografías.

Los disfraces multicolor y la música marcaron el inicio oficial de la temporada festiva que, año con año, esperan las familias campechanas. El evento permitió mostrar un adelanto de la celebración que se vivirá en los próximos días, con actividades dirigidas a públicos de todas las edades.

En los próximos días, la celebración continuará con las coronaciones oficiales. Asimismo, la próxima semana están programados los eventos para elegir a los reyes del carnaval, reyes infantiles, reyes del espectáculo y los reyes de capacidades diferentes.

Seguridad es reforzada por Carnaval de Campeche

Ante la afluencia de personas que se espera durante las celebraciones, la Secretaría de Seguridad Pública anunció que se reforzará la vigilancia en distintos puntos de la ciudad. De forma especial, se realizan operativos en zonas de eventos masivos y recorridos del carnaval. Según mencionaron, el objetivo es garantizar que las actividades se desarrollen en un ambiente seguro y ordenado para habitantes y turistas.

Con la Quema del Mal Humor, Campeche abrió oficialmente el camino rumbo a su Carnaval 2026, una tradición que combina historia, cultura y fiesta.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.



