Rebelión en Morena: 10 diputados rompen con Layda Sansores; Sheinbaum llama a la “serenidad”

GENERANDO AUDIO...

Layda Sansores, gobernadora de Campeche. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Campeche está que arde porque se fracturó la bancada de Morena en el Congreso, diez de sus 16 integrantes rompieron con la gobernadora Layda Sansores, a quien acusan de persecución política.

Restauran fuero en Campeche

A diez años de su derogación, los diputados restauraron el fuero constitucional que los protege de arbitrariedades en la aplicación de la ley.

Votaron a favor diputados de Morena, Movimiento Ciudadano, PRI y Partido Verde, quienes, además, eligieron a Paul Alfredo Arce Ontiveros, de Movimiento Ciudadano, como nuevo presidente de la mesa directiva.

¿Qué pasó en el Congreso de Campeche?

Todo empezó el domingo, tras la sesión de instalación del periodo ordinario de sesiones. El palacio legislativo fue cercado por policías ministeriales; se afirmó que tenían orden de aprehensión contra, al menos, dos diputados, uno de ellos el líder parlamentario José Antonio Jiménez Gutiérrez.

Es el mismo legislador que fue calificado de “traidor” por la gobernadora Layda Sansores, cuando frenó la aprobación de un endeudamiento de mil millones de pesos solicitado en el presupuesto para 2026.

Presidenta llama a la “serenidad”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió a los morenistas en Campeche “serenidad y paciencia”, luego del rompimiento entre legisladores locales con la gobernadora Layda Sansores.

“A todos en Campeche, serenidad y paciencia, paz y amor, a todos, a todas”.

El conflicto entre morenistas de la entidad se desató por la contratación, a propuesta de la gobernadora, de deuda pública en la Ley de Ingresos 2026.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.