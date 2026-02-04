¿Qué está pasando en Campeche entre la gobernadora y diputados de Morena?

GENERANDO AUDIO...

Gobernadora de Campeche. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La bancada de Morena en el Congreso de Campeche se fracturó luego de que 10 de sus 16 diputados locales rompieron con la gobernadora Layda Sansores, a quien acusan de persecución política, en medio de un conflicto por la aprobación de deuda pública incluida en la Ley de Ingresos 2026.

La división derivó en una serie de decisiones legislativas que modificaron el equilibrio político en el Congreso local, entre ellas la restauración del fuero constitucional para diputados, figura que había sido derogada hace una década en la entidad.

Restauran el fuero constitucional

Con el respaldo de diputados de Morena, Movimiento Ciudadano, PRI y Partido Verde, el Congreso aprobó restablecer el fuero constitucional, que protege a los legisladores de procesos penales sin autorización previa del Congreso, bajo el argumento de evitar arbitrariedades en la aplicación de la ley.

La votación ocurrió tras un ambiente de tensión política que se intensificó el fin de semana, luego de que se reportara la presencia de policías ministeriales en las inmediaciones del Palacio Legislativo.

Denuncian intento de detención de diputados

De acuerdo con lo expuesto por legisladoras inconformes, elementos ministeriales cercaron el Congreso tras la sesión de instalación del periodo ordinario de sesiones, el domingo pasado. Se afirmó que existían órdenes de aprehensión contra al menos dos diputados, entre ellos el coordinador parlamentario de Morena, José Antonio Jiménez Gutiérrez.

Jiménez Gutiérrez fue señalado previamente por la gobernadora Layda Sansores como “traidor”, luego de frenar la aprobación de un endeudamiento por mil millones de pesos solicitado por el Ejecutivo estatal dentro de proyectos de presupuesto para 2026.

Cambio en la Mesa Directiva

Como parte de la reconfiguración política en el Congreso, los legisladores eligieron a Paul Alfredo Arce Ontiveros, de Movimiento Ciudadano, como nuevo presidente de la Mesa Directiva, desplazando al bloque afín al Gobierno estatal.

El nombramiento fue posible gracias a la alianza legislativa formada tras la ruptura interna de Morena.

Sheinbaum llama a la calma

Ante el conflicto interno entre morenistas en Campeche, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció públicamente y llamó a la calma a todas las partes involucradas.

“A todos en Campeche, serenidad y paciencia, paz y amor, a todos, a todas”.

Origen del conflicto

El enfrentamiento político tuvo origen tras la propuesta de la gobernadora Layda Sansores de contratar adeuda pública, incluida en la Ley de Ingresos 2026, iniciativa que no obtuvo el respaldo de una parte de la bancada de Morena y detonó el rompimiento entre el Ejecutivo estatal y los legisladores inconformes.

Hasta el momento, el conflicto mantiene tensionada la relación entre los poderes, Ejecutivo y Legislativo en Campeche, mientras el Congreso opera con una nueva mayoría y una Mesa Directiva encabezada por la oposición.

