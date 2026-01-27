Exrector de la UACAM califica de “espectáculo mediático” su detención

GENERANDO AUDIO...

En entrevista en “A las nueve en Uno”, el exrector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM), José Alberto Abud Flores, relató los detalles de su reciente detención, la cual calificó como un “espectáculo mediático”, pues aseguró que no existen pruebas que acrediten las acusaciones en su contra por presunta posesión de estupefacientes, ya que dijo que no hubo peritajes, ministerio público presente, ni evidencia física, y que incluso las cámaras de los policías no estaban disponibles.

Además, agregó que la camioneta fue asegurada por los propios policías y que la droga, cinco gramos de cocaína, habría sido sembrada, por lo que consideró el caso jurídicamente contradictorio. Pese a ello, dijo sentirse bien por el respaldo de su familia, colegas, medios de comunicación y miembros de la comunidad universitaria.

También el exrector vinculó su destitución y el proceso legal a su negativa de someter a la universidad a intereses políticos externos, particularmente del gobierno estatal, lo que afirmó vulneraría la autonomía de la UACAM.

