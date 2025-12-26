Dan prisión preventiva a presunto líder de secta judía “Lev Tahor” por trata de personas en Chiapas

GENERANDO AUDIO...

Prisión preventiva oficiosa contra Yoel “N”. Foto: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo prisión preventiva oficiosa contra Yoel “N”, señalado como probable líder de un grupo vinculado a delincuencia organizada en la modalidad de trata de personas bajo la hipótesis de matrimonios forzados.

A través de un comunicado, la dependencia informó que durante la audiencia inicial, el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), logró que un juez federal diera por cumplimentada la orden de aprehensión contra el imputado. No obstante, la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que será en los próximos días cuando se defina su situación jurídica.

¿Cómo opera la secta “Lev Tahor”?

De acuerdo con las investigaciones de la FGR, Yoel “N” presuntamente forma parte de una secta ultraortodoxa que sustrae a menores de edad de su lugar de origen con el fin de someterlos a matrimonios forzados con adultos pertenecientes al mismo grupo religioso.

La orden de aprehensión fue ejecutada en el mes de enero en el estado de Chiapas como resultado de un operativo coordinado entre el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM), adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR.

Las autoridades han vinculado este caso con la secta “Lev Tahor”, cuyo nombre significa “corazón puro” en hebreo. Este grupo se caracteriza por su hermetismo y por un estilo de vida nómada, lo que ha dificultado determinar con precisión en cuántos países opera y el número total de sus integrantes. Se tiene conocimiento de su presencia en naciones como Estados Unidos (EE. UU.) y Canadá.

Desde 2017, la secta ha sido objeto de atención por parte de las autoridades mexicanas, luego de que su entonces líder, Shlomo Helbrans, falleciera durante un ritual realizado en Chiapas.

Posteriormente, en 2022, autoridades rescataron a 17 menores de edad que se encontraban en un campamento presuntamente perteneciente a este grupo, ubicado en las cercanías de Tapachula.

La FGR reiteró que, conforme a la ley, a Yoel “N” se le presume inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.