Sarampión en Chiapas: edades, dosis y quiénes necesitan la vacuna

¿Qué dosis de la vacuna contra sarampión se debe recibir? Fotos: Getty/Cuartoscuro

Si tienes dudas acerca de quiénes deben ponerse la vacuna contra el sarampión, identifica los grupos de edad para recibirla. Tras el reciente brote de esta enfermedad, el Gobierno de Chiapas emitió los grupos de edad, donde se especifican las dosis y quienes requieren aplicarse la vacuna.

Grupos de edad, vacuna y dosis, así deben aplicarse

6 a 11 meses: SR o SRP , se denomina “dosis cero” ya que no cuenta para el esquema de vacunación

, se denomina “dosis cero” ya que no cuenta para el esquema de vacunación 1 a 5 años: SRP , para iniciar o complementar esquema con vacuna contra sarampión

, para iniciar o complementar esquema con vacuna contra sarampión 6 a 9 años: SRP , de no tener antecedentes de aplicación de la primera dosis aplicar esta y 4 semanas después aplicar la segunda dosis. En caso de solo contar con una dosis, completar el esquema de vacunación

, de no tener antecedentes de aplicación de la primera dosis aplicar esta y 4 semanas después aplicar la segunda dosis. En caso de solo contar con una dosis, completar el esquema de vacunación 10 a 19 años: SR o SRP , si tiene antecedente de primera dosis de sarampión aplicar la segunda dosis. De no tener antecedente de primera dosis aplicar una dosis de la vacuna contra el sarampión y 4 semanas después aplicar la segunda dosis de la misma vacuna.

, si tiene antecedente de primera dosis de sarampión aplicar la segunda dosis. De no tener antecedente de primera dosis aplicar una dosis de la vacuna contra el sarampión y 4 semanas después aplicar la segunda dosis de la misma vacuna. 20 a 39 años: SR o SRP, aplicar al menos una dosis de sarampión, de no tener antecedente documentado de vacunación.

¿Cómo van los números de casos de sarampión en México?

De acuerdo con el Informe Diario del Brote de Sarampión en México 2025, de la Secretaría de Salud del Gobierno de México, hasta el último corte del 19 de diciembre, se han confirmado 5 mil 860 casos acumulados en el país, lo que mantiene en alerta a las autoridades de salud.

Chiapas refuerza vacunación masiva

En la entidad, con uno de los brotes activos, las autoridades han puesto en marcha una estrategia de vacunación masiva en diversos municipios, como parte de las acciones para contener la enfermedad y reducir riesgos entre la población.

Las campañas incluyen la instalación de módulos de vacunación y el llamado permanente a la población para acudir a inmunizarse, principalmente en zonas con mayor incidencia.

No se limitarán las actividades en Chiapas

Por su parte, durante una de las conferencias matutinas de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Salud, David Kershenobich, informó que no se limitarán las actividades en Chiapas pese al brote de sarampión, al asegurar que los casos están bajo control.

