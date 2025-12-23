GENERANDO AUDIO...

Denuncian filas de horas sin lograr la vacunación vs sarampión. Foto: Lizeth Coello

Abarrotados, así lucen los centros de vacunación provisionales instalados en Chiapas por la Secretaría de Salud. En parques, plazas y ayuntamientos están aplicando biológico ante el brote de sarampión, pero también contra COVID-19 e influenza por la temporada invernal. En el caso de sarampión, las autoridades únicamente aplican vacunas a los sectores de riesgo.

“Sí la vacuna del sarampión es para el rango de edad de 6 meses hasta 39 años de hecho justamente tenemos aquí la cartilla de vacunación de adultos de 20 a 59 años en donde nos dice que tiene esta vacuna que es el biológico SR o SRP hasta los 39 años de edad siempre y cuando haya un contacto con un caso, sin embargo, en este momento la Secretaría de Salud ha optado por prevenir y no se está esperando hasta que haya un contacto con un caso, se están vacunando a todos justamente en este rango de edad de 6 hasta 39 años como nos dicta la cartilla de vacunación”. Cristian Córdova, coordinadora estatal del Programa de Atención a la Salud de la Infancia y la Adolescencia

En los parques el horario es de 8:00 a 6:00 de la tarde, sin embargo, algunas personas señalan que no hay buena coordinación, pues las vacunas se agotan muy rápido.

Ciudadanos enfatizaron filas de horas sin lograr la vacunación

Tras el brote de sarampión en el estado de Chiapas, autoridades federales y estatales reiteraron el llamado a la vacunación de la población, mientras que en redes sociales, ciudadanos han denunciado limitaciones en los módulos de atención, como restricciones de edad, largas filas y escasez de dosis en algunos puntos habilitados.

De acuerdo con los reportes ciudadanos, en módulos de vacunación instalados en plazas públicas, parques y centros de salud, algunas personas señalan que la aplicación de la vacuna estaría restringida a personas menores de 39 años, además de que en ciertos casos se informa que ya no hay biológicos disponibles tras varias horas de espera.

“Sí soy de Tuxtla, pero vengo de vacaciones y la verdad es una grosería lo que están haciendo nos tienen acá desde hace horas según empezaban a las 8 de la mañana empezaron a las 9 sólo hay una persona vacunando fuimos también a la OCC que decían que empezaban a las 7 no hay suficientes vacunas somos muchísimas personas yo soy la número 86 y me parece que debe de haber 200, 300 personas atrás que no van a alcanzar vacunas”. Fabiola Betanzos, ciudadana

La Secretaría de Salud asegura que hay suficientes dosis para la población, de ahí el llamado a que acudan a los centros instalados.

El secretario de Salud de Chiapas, Omar Gómez Cruz, hizo un llamado directo a la corresponsabilidad social, al señalar que la participación ciudadana es fundamental para contener el brote.

El funcionario exhortó a la población a acudir a los módulos de vacunación instalados en el territorio estatal y atender las indicaciones de las autoridades sanitarias. Sin embargo, ciudadanos enfatizaron, en redes sociales, falta de vacunas y filas de horas sin lograr la aplicación de la vacuna contra el sarampión.

“Hay muchas ideas en la sociedad sobre las vacunas que son malas y no sé qué, pero, pues al final se trata de prevenir enfermedades, prevenir contagios hay que ser responsables también”. Diego Macías, ciudadanos

Durante el 2025 se han aplicado de manera sectorial 5 millones 790 mil 602 dosis a población general, teniendo como antecedente 1 millón 19 mil 464 dosis en el 2024, un aumento porcentual de 468%.

Las autoridades reiteraron que las campañas de vacunación forman parte de una estrategia preventiva para reducir riesgos, especialmente en niños y personas no vacunadas, ante lo que se reportó que en algunos módulos solo vacunan a menores de edad y que no tengan completo su esquema de vacunación.

El brote de sarampión en Chiapas afecta a 19 municipios; Salud federal advierte que no es exclusivo del estado.

Brote no es exclusivo de Chiapas: Salud federal

El subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional del Gobierno de México, Ramiro López Elizalde, reconoció la magnitud del esfuerzo institucional para contener el brote y subrayó que el fenómeno no se limita al estado de Chiapas.

“Sabemos que hay una entrega y una pasión total para combatir el brote de sarampión; es importante sumar al sector que no es médico y a las y los presidentes municipales. No es exclusivo de Chiapas, es un brote migrado hacia nuestro país”, afirmó el funcionario federal.

Las autoridades sanitarias han advertido que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, por lo que la vacunación oportuna resulta clave para cortar cadenas de transmisión.

19 municipios de Chiapas, con afectaciones por el brote

Por su parte, la secretaria de Gobierno y Mediación de Chiapas, Dulce María Rodríguez Ovando, informó que el brote afecta actualmente a 19 municipios del estado, por lo que se implementan acciones de coordinación interinstitucional.

En representación del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, indicó que se dará seguimiento puntual para que las medidas preventivas lleguen a todos los ayuntamientos.

Señaló que será garante de que las acciones preventivas se socialicen con los 124 municipios de Chiapas, además de reforzar el trabajo conjunto con la Secretaría de Salud estatal.

