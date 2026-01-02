Ella era Yasmín Alfaro, joven que murió en Chiapas tras ataque a bares

GENERANDO AUDIO...

El bar Anubis fue atacado e incendiado. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Yasmín Alfaro, joven de 21 años de edad y mesera del bar Anubis, falleció a consecuencia de las graves lesiones que sufrió durante el ataque armado e incendio registrado el pasado fin de semana en dos bares de este municipio. Con su muerte, aumentó a ocho la cifra de víctimas mortales relacionadas con estos hechos violentos.

La joven permanecía hospitalizada desde la madrugada del sábado 27 de diciembre, cuando un grupo armado irrumpió en los bares Anubis y La Kabalá, incendiando los establecimientos y privando de la libertad a varias personas. Su estado de salud se complicó tras varios días de atención médica, hasta que finalmente perdió la vida, informaron familiares.

Víctimas colaterales de la violencia

Autoridades y familiares señalaron que Yasmín Alfaro era una joven trabajadora, ajena a los hechos delictivos, que apenas comenzaba a construir su futuro. Además de ella, otras dos mujeres identificadas como Nayeli “N” y Citlali “N” continúan hospitalizadas bajo atención médica especializada.

Con este deceso, ocho familias han sido directamente afectadas por la violencia registrada en Villaflores, generando consternación y luto entre la población

Hallan sin vida a siete personas levantadas

Tras el ataque, siete personas fueron reportadas como desaparecidas. Días después, las autoridades localizaron sin vida a siete de ellas. Las víctimas fueron identificadas como:

Sergio Enrique Pereda Tamayo

José Armando Coutiño Ruíz

Luis Rubiel Constantino Rodríguez

José Ángel Martínez Marina

Fernando Daniel García Pérez

Juan Uvani Camilo Girón

Luis Fernando Fernández Ramírez

Hasta el momento, Mauricio Camilo Girón continúa en calidad de desaparecido.

Autoridades han señalado que la violencia en esta zona de Chiapas se ha intensificado en los últimos meses debido a la disputa entre el CJNG y el Cártel de Sinaloa por el control territorial.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.