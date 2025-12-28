Civiles queman dos bares en Villaflores, Chiapas, y dejan como saldo 7 desaparecidos y 3 heridos

GENERANDO AUDIO...

Foto: Especial

Luego de la quema de dos bares por parte de civiles armados en Villaflores, Chiapas, durante la madrugada de este sábado, la Fiscalía General del Estado (FGE) desplegó un operativo que tuvo como saldo el reporte de siete personas desaparecidas, dos de ellas presuntamente propietarias de los bares afectados.

Además, se reportaron tres mujeres con lesiones por quemaduras, quienes ya reciben atención médica y se encuentran estables.

Se trata de los bares Anubis y Kabala que fueron incendiados de manera intencional por sujetos desconocidos, generando alarma entre vecinos y comerciantes de la zona.

Jorge Luis Llaven Abarca, fiscal general de Chiapas, detalló que desde las primeras horas de este sábado se desplegó una fuerza operativa con más de 200 efectivos de los tres órdenes de gobierno, así como dos helicópteros.

Agregó que, una vez realizadas las primeras investigaciones, se ha podido establecer que el móvil principal de estos lamentables hechos fue la disputa por el narcomenudeo entre dos células delictivas de la región.

Asimismo, Llaven Abarca enfatizó que ningún acto delictivo quedará impune y se actuará con contundencia, tal como lo ha instruido el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

