Encuentran muerto a dueño de bar. Foto: Fiscalía Chiapas.

La madrugada del sábado 27 de diciembre de 2025, sujetos armados incendiaron dos bares ubicados en el municipio de Villaflores, en el estado de Chiapas, y además secuestraron a ocho personas, entre ellas al dueño de uno de los establecimientos, quien lamentablemente ya fue encontrado muerto este domingo.

Encuentran muerto a dueño de un bar incendiado en Chiapas

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Chiapas, luego de que un grupo de hombres armados prendiera fuego a dos bares en el municipio de Villaflores, y de que secuestraran a ocho personas, el dueño de uno de los establecimientos, identificado como Sergio Enrique “N”, fue encontrado muerto.

Por otra parte, las autoridades estatales indicaron que en cuanto a las tres mujeres que trabajaban en los bares y que resultaron lesionadas, ya fueron atendidas y se encuentran estables en hospitales de la entidad. De hecho, resaltaron que se mantendrán pendientes a su evolución para después recabar sus declaraciones.

Foto ilustrativa: Getty Images

Ya detuvieron a siete personas y siguen buscando a las desaparecidas

Por otra parte, la Fiscalía de Chiapas indicó que ya detuvieron a siete personas presuntamente involucradas en los hechos violentos que ocurrieron durante la madrugada del sábado 27 de diciembre, asegurándoles dos armas cortas, un arma larga y ocho vehículos, incluyendo tres patrullas clonadas del Ejército Mexicano.

Además, informaron que lograron rescatar a una persona, quien ya se encuentra con sus familiares.

También las autoridades de Chiapas aseguraron que en coordinación con dependencias de seguridad federales, lograron obtener imágenes del grupo de sujetos armados, del momento justo que provocaron los incendios en los bares y cuando secuestraron a las personas.

Ya para terminar, agregaron que en los municipios de Berriozábal, Cintalapa, Ocozocoautla, Villaflores y Jiquipilas, se desplegaron 500 elementos, dos helicópteros y un avión no tripulado para intentar localizar a las personas desaparecidas.

