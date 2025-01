Migrantes se resisten a abandonar campamento improvisado en Tuxtla Gutiérrez

Desde hace más de cuatro meses, cerca de 100 migrantes de diversas nacionalidades viven en un campamento improvisado bajo un puente en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Dicho campamento es el único en la vía pública que se mantiene, pues los demás el Instituto Nacional de Migración (INM) ya los levantó.

Los migrantes que se encuentran en este campamento improvisado viven con múltiples preocupaciones, aunque las mujeres son las que más tienen, ya que necesitan dinero para comer y para hacer sus necesidades.

“Primeramente la preocupación más grande es como lo económico que no hay dinero y no hay como duchas para bañarse, no hay sanitarios, a veces te cobra, te cobran hasta un precio así verdad.”

Paola / migrante de El Salvador.