Adelantan fin del ciclo escolar en Chihuahua por altas temperaturas

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Fin de clases en Chihauhua. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El fin del ciclo escolar se adelanta en Chihuahua debido a las altas temperaturas registradas en el estado. La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) confirmó la noticia a través de un comunicado, pidiéndoles a los padres de familia que tomen en cuenta esta información

Adelantan fin del ciclo escolar en Chihuahua

El lunes, las autoridades de Chihuahua emitieron un comunicado para informar que se adelanta el fin del ciclo escolar en todo el estado. Esta medida busca proteger la salud de los estudiantes.

La fecha original que marca el calendario de la Secretaría de Educación Pública es el próximo 15 de julio, pero, debido al intenso calor, la SEyD adelantó el fin de clases poco más de una semana, es decir, el día 6 de julio.

¿Cómo queda el calendario escolar de Chihuahua?

15 al 19 de junio: periodo de retroalimentación académica

periodo de retroalimentación académica 22 de junio: inicio de las ceremonias de graduación

inicio de las ceremonias de graduación 26 de junio: Octava Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar

Octava Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar 29 de junio: procesos de cierre administrativo

procesos de cierre administrativo 29 de junio: publicación de resultados de preinscripción para el ciclo 2026-2027 a través del portal oficial de la SEyD

publicación de resultados de preinscripción para el ciclo 2026-2027 a través del portal oficial de la SEyD 30 de junio y 1 de julio: Congreso de Educación Básica en la ciudad de Chihuahua

Congreso de Educación Básica en la ciudad de Chihuahua 2 de julio: entrega de boletas e inscripciones para el próximo ciclo escolar

entrega de boletas e inscripciones para el próximo ciclo escolar 3 de julio: Taller Intensivo para Personal Docente

Taller Intensivo para Personal Docente 6 de julio: fin del ciclo escolar

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