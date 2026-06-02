Adelantan fin del ciclo escolar en Chihuahua por altas temperaturas
El fin del ciclo escolar se adelanta en Chihuahua debido a las altas temperaturas registradas en el estado. La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) confirmó la noticia a través de un comunicado, pidiéndoles a los padres de familia que tomen en cuenta esta información
Adelantan fin del ciclo escolar en Chihuahua
El lunes, las autoridades de Chihuahua emitieron un comunicado para informar que se adelanta el fin del ciclo escolar en todo el estado. Esta medida busca proteger la salud de los estudiantes.
La fecha original que marca el calendario de la Secretaría de Educación Pública es el próximo 15 de julio, pero, debido al intenso calor, la SEyD adelantó el fin de clases poco más de una semana, es decir, el día 6 de julio.
¿Cómo queda el calendario escolar de Chihuahua?
- 15 al 19 de junio: periodo de retroalimentación académica
- 22 de junio: inicio de las ceremonias de graduación
- 26 de junio: Octava Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar
- 29 de junio: procesos de cierre administrativo
- 29 de junio: publicación de resultados de preinscripción para el ciclo 2026-2027 a través del portal oficial de la SEyD
- 30 de junio y 1 de julio: Congreso de Educación Básica en la ciudad de Chihuahua
- 2 de julio: entrega de boletas e inscripciones para el próximo ciclo escolar
- 3 de julio: Taller Intensivo para Personal Docente
- 6 de julio: fin del ciclo escolar
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