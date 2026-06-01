¡Es oficial! No habrá clases el 11 de junio en la CDMX por inauguración del Mundial 2026

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Alumnos sin clases. Foto: Cuartoscuro

Se suspenden las clases en las escuelas de educación básica y media superior de la Ciudad de México (CDMX) por la inauguración del Mundial 2026. Clara Brugada, jefa de Gobierno, dio a conocer la noticia este lunes durante la presentación de la estrategia de movilidad y el operativo de seguridad en torno al estadio Azteca.

Así te lo informamos en Uno Noticias:

Suspenden clases en la CDMX por inauguración del Mundial

Clara Brugada informó que el próximo 11 de junio, día de la inauguración del Mundial 2026, se suspenderán las clases en primarias, secundarias y escuelas de educación media superior. La decisión ya cuenta con la aprobación de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

“Quiero informarles que el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, me informó que el día de la inauguración del Mundial, el 11 de junio, no habrá clases de educación básica y media superior”, declaró Brugada.

La jefa de Gobierno recalcó que esta medida sólo aplicará el día del partido inaugural y no habrá más modificaciones al Calendario Escolar 2025-2026.

Algunas instituciones de la CDMX también suspenderán actividades el día de la inauguración del Mundial; en los próximos días cada una de ellas informará al respecto en sus respectivos canales oficiales.

¿Darán el día libre o home office a los trabajadores por inauguración del Mundial?

Durante la conferencia de prensa, Brugada comentó que hubo pláticas con el sector empresarial para que busquen otras alternativas para que los trabajadores cumplan con sus obligaciones laborales, aunque ya es decisión de cada compañía si adoptan alguna medida especial el próximo 11 de junio.

“Se hizo la convocatoria para que, de manera voluntaria, las cámaras empresariales, los empresarios puedan utilizar otro tipo de formas de cómo puedan trabajar ese día sin que se tengan que trasladar”

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