Ahora en Chihuahua: secuestran a otros cinco mineros; al final, los liberan

Secuestran y liberan a cinco mineros en Chihuahua. Foto: UnoTV.

Un grupo de hombres armados privó de la libertad a cinco mineros en el municipio de Moris, en el estado de Chihuahua, quienes posteriormente fueron liberados, de acuerdo con información confirmada por autoridades estatales.

El reporte fue presentado ante la Fiscalía General del Estado, que en coordinación con la Agencia Estatal de Investigación y el Ejército Mexicano desplegó un operativo de búsqueda en la zona serrana de Chihuahua, tras confirmarse la desaparición de los trabajadores de una mina.

Privan de la libertad a mineros en camino a Moris, Chihuahua

Según el informe oficial, los hechos ocurrieron el sábado 7 de febrero, cuando un comando armado interceptó a los trabajadores mientras circulaban por el camino que conecta el poblado El Pilar con la cabecera municipal de Moris, donde fueron privados de la libertad y trasladados con rumbo desconocido.

Tras conocerse el reporte, las autoridades activaron los mecanismos de localización en esa región, considerada de difícil acceso, con participación de corporaciones estatales y fuerzas federales.

Fiscalía localiza a los mineros liberados en la mina El Pilar

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente informó que el domingo fueron localizados en buenas condiciones físicas y mentales tres hombres y una mujer, quienes formaban parte del grupo de mineros liberados.

Una quinta persona, integrante del mismo grupo de trabajadores, se trasladó por sus propios medios y de manera voluntaria a su domicilio antes del arribo de las autoridades, según se detalla en el reporte oficial.

Los trabajadores fueron identificados como Ricardo S. C., de 55 años; Saúl P. S., de 34; Ana Gabriela R. F., de 35, y Gabriel Eduardo S. M., de 42 años de edad. Todos fueron localizados a las 10:30 horas del domingo en la mina El Pilar, ubicada en el municipio de Moris, Chihuahua.

Antecedente de privación de la libertad de mineros en Sinaloa

En un hecho distinto, autoridades confirmaron que en el estado de Sinaloa, 10 mineros fueron privados de la libertad por sujetos armados. Este lunes se informó que los trabajadores habrían sido asesinados, entre ellos dos originarios del estado de Chihuahua, de acuerdo con datos oficiales.