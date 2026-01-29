Desaparecen al menos 10 mineros en Sinaloa; varios son de Sonora

GENERANDO AUDIO...

Foto: Antonio López Moreno / Uno TV

Al menos 10 trabajadores mineros desaparecieron en Concordia, Sinaloa, desde el pasado 23 de enero de 2026, de acuerdo con información confirmada por familiares de las víctimas. Varios de los empleados son originarios de Sonora y Chihuahua y laboraban para la empresa Vzla Silver Corp, dedicada a la extracción de plata y otros minerales.

Desde esa fecha, los familiares aseguran que perdieron toda comunicación con los mineros y, hasta el momento, ni la Fiscalía ni la empresa minera han emitido información oficial sobre su paradero.

Desaparición de mineros en Concordia, Sinaloa

Entre las personas desaparecidas se encuentra el ingeniero sonorense José Antonio Jiménez Nevárez, quien fue visto por última vez en la colonia Centro de Concordia, alrededor de las 7:00 horas del 23 de enero.

También está reportado como no localizado el ingeniero Antonio Esparza, quien se desempeñaba como gerente dentro de la empresa minera, según confirmaron personas cercanas a su familia.

Familiares de los trabajadores señalaron que viajaron a Sinaloa para intentar obtener información directa sobre la desaparición, ante la falta de respuestas de las autoridades y de la compañía.

Fichas de búsqueda ya fueron activadas

De acuerdo con la información disponible, ya existen fichas de búsqueda activas para los trabajadores no localizados. Las personas reportadas como desaparecidas son:

Ignacio Salazar

José Castañeda

Antonio Esparza

Javier Vargas

Javier Valdez

Antonio Jiménez

Saúl Alberto Ochoa Pérez

José Antonio Jiménez Nevárez

Familiares reiteraron que no hubo aviso previo de algún riesgo ni reporte de incidentes en la zona antes de que se perdiera contacto con los mineros.

Sin información oficial de la empresa ni la Fiscalía

Hasta este momento, Vzla Silver Corp no ha emitido un posicionamiento público sobre la desaparición de sus trabajadores. Tampoco se ha informado si existe una denuncia formal o una línea de investigación por parte de la Fiscalía de Sinaloa.

Las familias esperan que las autoridades refuercen la búsqueda y proporcionen información clara sobre el avance de las investigaciones.

