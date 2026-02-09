Identifican en Concordia al quinto minero desaparecido en Sinaloa

GENERANDO AUDIO...

FGR reporta el quinto cuerpo de los 10 mineros desaparecidos. Foto: Gettyimages

Autoridades confirmaron la identificación de un quinto trabajador minero localizado sin vida en una fosa clandestina ubicada en la comunidad de El Verde, en el municipio de Concordia, Sinaloa. La víctima formaba parte del grupo de empleados de una empresa minera de origen canadiense que fue privado de la libertad el pasado 23 de enero.

Localizan cuerpo en fosa clandestina de El Verde

De acuerdo con fuentes cercanas a la Fiscalía General del Estado, peritos del Servicio Médico Forense (Semefo) realizaron la extracción del cuerpo y, tras estudios periciales y pruebas de ADN, se logró confirmar su identidad, junto con la de otras víctimas previamente encontradas en el mismo sitio.

Víctimas identificadas hasta el momento

Entre las personas identificadas se encuentran:

Antonio de la O Valdez , de 36 años, originario de Chihuahua, supervisor ambiental de la mina

, de 36 años, originario de Chihuahua, supervisor ambiental de la mina Ignacio Aurelio Salazar Flores , de 40 años, originario de Zacatecas, geólogo

, de 40 años, originario de Zacatecas, geólogo José Manuel Castañeda Hernández , de 43 años, geólogo

, de 43 años, geólogo José Ángel Hernández Vélez, de 38 años, ingeniero industrial, originario de Zacatecas

Con la identificación más reciente, suman cinco trabajadores plenamente identificados.

FGR atrae el caso y continúan las investigaciones

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó que la investigación en torno a la fosa clandestina continúa en proceso y que no existe aún una cifra definitiva sobre el número total de cuerpos localizados. Recordó que el caso fue atraído por la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que será la encargada de dar a conocer los avances oficiales.

Hallan otros cuerpos que están en proceso de identificación

La FGR detalló que en el mismo punto de la comunidad de El Verde fueron encontrados otros cinco cuerpos, los cuales aún se encuentran en proceso de identificación por parte de las autoridades ministeriales y periciales.

La localización e identificación de las víctimas fue resultado de un operativo coordinado entre la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y autoridades estatales.

Traslado de restos y seguimiento a familiares

La dependencia federal informó que mantiene comunicación permanente con los familiares y que, en los casos ya identificados, los restos serán trasladados a sus lugares de origen: dos a Zacatecas y el resto a Chihuahua, Sonora y Guerrero.

Las diligencias continúan a cargo del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), con el objetivo de esclarecer los hechos y evitar la impunidad.

