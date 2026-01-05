GENERANDO AUDIO...

¿Qué descuentos aplican con “Borrón y Cuenta Nueva”? Foto: Cuartoscuro / Archivo

Durante enero de 2026, el Gobierno del Estado de Chihuahua mantiene activo el programa “Borrón y Cuenta Nueva”, con el que las y los contribuyentes pueden regularizar adeudos vehiculares, multas, impuestos estatales y trámites de licencias, con descuentos de hasta 70%, según el concepto.

Este mes representa la última oportunidad para aprovechar el programa, ya que los beneficios concluyen al finalizar enero.

“Cada año buscamos mejorar este programa, hacerlo más accesible, útil y sensible a la realidad económica de las familias chihuahuenses, porque sabemos que ponerse al corriente no debe ser una carga, sino una oportunidad para empezar de nuevo, con tranquilidad y con confianza”. José de Jesús Granillo Vázquez, secretario de Hacienda

¿Qué descuentos aplican en enero?

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda estatal, éstos son los descuentos vigentes únicamente en enero:

Adeudos vehiculares : hasta 70% de descuento en recargos y adeudos acumulados

: hasta 70% de descuento en recargos y adeudos acumulados Licencias de tránsito: 30% de descuento en expedición y canje de licencias

30% de descuento en expedición y canje de licencias Multas de tránsito y transporte: 50% de descuento en infracciones a la Ley de Vialidad y Tránsito y a la Ley de Transporte

50% de descuento en infracciones a la Ley de Vialidad y Tránsito y a la Ley de Transporte Examen toxicológico para choferes: 50% de descuento durante enero

50% de descuento durante enero Licencia de Gobernación: 50% de descuento en recargos y parte actualizada y 30% de descuento en actualización de datos

¿Dónde y cómo pagar los adeudos en Chihuahua?

Las autoridades informaron que todos los descuentos ya están cargados en el sistema, por lo que los pagos pueden realizarse a través de:

ipagos.chihuahua.gob.mx

Oficinas de Recaudación de Rentas

Kioscos de pago digital

Tiendas de autoservicio y bancos

Enero, último mes para regularizar adeudos

El secretario de Hacienda estatal, José de Jesús Granillo Vázquez, recordó que el programa busca facilitar que las familias chihuahuenses se pongan al corriente sin afectar su economía, y subrayó que enero es el último mes con descuentos disponibles.

El programa “Borrón y Cuenta Nueva” forma parte de las estrategias del Gobierno de Chihuahua para incentivar el cumplimiento fiscal y apoyar a contribuyentes con adeudos acumulados.

