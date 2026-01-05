Fiscal argentino solicita a EE. UU. la extradición de Nicolás Maduro

GENERANDO AUDIO...

Piden que Maduro responda por violaciones a derechos. Foto: AFP

El fiscal argentino Carlos Stornelli solicitó formalmente iniciar los trámites para la extradición a Argentina del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien se encuentra detenido en Estados Unidos, en el marco de una causa por graves violaciones a los Derechos Humanos.

De acuerdo con la agencia Europa Press, la solicitud fue presentada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n.º 2, luego de que el Ministerio Público considerara que existen elementos suficientes para avanzar en el proceso judicial contra el mandatario venezolano.

Piden que Maduro responda por delitos de lesa humanidad

El pedido de extradición se origina en una denuncia presentada en 2023 por el Foro Argentina para la Defensa de la Democracia (FADD), organización que acusó a Maduro y a integrantes de su régimen de delitos de lesa humanidad, conforme al Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

De acuerdo con esa denuncia, las acciones atribuidas al gobierno venezolano incluyen detenciones arbitrarias, secuestros y tortura, ejecutadas de manera sistemática por mandos altos, medios y operativos del régimen.

Orden de detención vigente contra Maduro

En su escrito, Stornelli subrayó que Nicolás Maduro tiene vigente una orden de detención en Argentina, además de un llamado formal a prestar declaración indagatoria, lo que habilita el avance del proceso de extradición desde territorio estadounidense.

La situación judicial se reforzó en septiembre de 2024, cuando la Cámara Federal de Buenos Aires ordenó la “inmediata detención” de Maduro por violaciones graves a los Derechos Humanos, así como la de Diosdado Cabello, a quien se señala por organizar un plan sistemático de represión.

Testimonios dan cuenta de violaciones a derechos

El FADD, presidido por el diputado bonaerense Waldo Wolff, respaldó la causa con testimonios y pruebas de ciudadanos venezolanos que denunciaron persecución y tortura, incluyendo relatos de personas que estuvieron detenidas en El Helicoide, uno de los centros de reclusión más señalados del país sudamericano.

“Lo que hicimos fue una denuncia por crímenes de lesa humanidad, con testigos y pruebas presentadas ante la Justicia argentina”, explicó Wolff, quien recordó que, tras la acusación, el fiscal general venezolano Tarek William Saab solicitó su captura internacional.

