En tensa calma y silencio incómodo: así amanece Venezuela a días de la detención de Maduro

Venezuela vive una tensa calma tras la detención del presidente Nicolás Maduro por parte de autoridades de Estados Unidos, confirmó Carlos Eduardo Velázquez, periodista venezolano. En entrevista con A las nueve en Uno, confesó que existió un temor entre la población por lo que supermercados y farmacias se vieron con largas filas.

“Las personas están en una calma tensa, un silencio que es un silencio bastante incómodo… las personas no mencionan lo que está sucediendo, se preocupan es por abastecerse de alimentos, de medicinas”, Carlos Eduardo Velázquez, periodista venezolano.

Tras el operativo, y en medio de especulaciones sobre la presencia militar de Estados Unidos, Velázquez desmintió que en suelo venezolano se aprecie presencia de militares del país del Norte de América.

“Yo no he visto ningún militar estadounidense de la Fuerza Armada estadounidense dentro de Venezuela, pero sí hemos visto de los cuerpos de seguridad venezolanos a lo que estamos acostumbrados”

Las voces de júbilo por la detención de Nicolás Maduro se han escuchado solamente fuera del país, aseguró el periodista. Finalmente destacó que la Caracas la vida cotidiana comienza a tomar su ritmo habitual con comercios abiertos, transporte público operando de manera normal y personas regresando a sus labores tras las vacaciones decembrinas.

