Caso rancho Las Luces: prometían empleo y los retenían en ejido Chuvíscar

GENERANDO AUDIO...

Uno de los detenidos por el caso del rancho Las Luces. Foto: FGE Chihuahua

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua informó que durante el fin de semana se presentó una nueva denuncia relacionada con el rancho Las Luces, por lo que ya suman cuatro carpetas de investigación.

En este rancho, ubicado en el ejido Chuviscar, retenían a jóvenes quienes eran víctimas de abuso sexual y explotación laboral, además de maltrato físico.

¿Qué pasó en el rancho Las Luces?

A mediados del pasado mes de febrero, la FGE detuvo a Héctor David “N”, dueño del rancho Las Luces y acusado de los delitos de violación agravada, trata de personas y trabajo forzado; también era el encargado de reclutar a las víctimas.

De acuerdo con el testimonio de dos jóvenes que lograron escapar, en el año 2022 recibieron una invitación por redes sociales para trabajar vendiendo donas en los cruceros de la ciudad de Chihuahua.

Las víctimas se mudaron al domicilio de Héctor David “N”, en el mencionado rancho. Pasados unos meses, este sujeto comenzó a agredirlos sexualmente; también los obligaban a sostener relaciones con otros cinco jóvenes retenidos. Si se negaban a participar eran golpeados hasta quedar inconscientes.

En abril de 2025, los dos jóvenes escaparon mientras realizaban ventas en la avenida Pistolas Meneces de la capital. Ambos se refugiaron en la casa de unos familiares y posteriormente presentaron su denuncia ante las autoridades.

Tras la denuncia, elementos de la Fiscalía realizaron un cateo en el rancho Las Luces, donde rescataron a 15 personas de sexo masculino, de entre 18 y 30 años. Todos ellos fueron reclutados mediante el mismo modus operandi.

Caso rancho Las Luces suma otra denuncia

Concepción Márquez Muñoz, coordinadora de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Libertad y la Seguridad Sexual, y contra la Familia; mencionó el día de ayer, en conferencia, que el pasado 1 de marzo, un familiar de otra víctima presentó una denuncia más, relacionada con el rancho Las Luces.



La denunciante menciona que hace dos años, su hijo también recibió la invitación para trabajar vendiendo donas, y desde entonces han perdido toda comunicación con él. Con esta denuncia ya suman cuatro carpetas de investigación.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.