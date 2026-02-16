Víctimas del crematorio Plenitud piden renuncia del fiscal tras liberación del único detenido

| 12:54 | Juan Rivas - Pablo Valdes | Uno TV

Dora Elena Delgado Barraza, una de las víctimas afectadas por el caso del crematorio Plenitud en Ciudad Juárez, habló en el programa “A las Nueve en Uno” sobre la decisión de un juez de otorgarle un amparo a Luis “N”, propietario del crematorio y único detenido de este caso.

La señora Dora Elena Delgado también es vocera del colectivo Justicia para Nuestros Deudos, organización que pide la renuncia del fiscal de Chihuahua tras la liberación de Luis “N”.

