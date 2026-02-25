Despiden a funcionario municipal de Chihuahua por comentarios misóginos

GENERANDO AUDIO...

Marco Bonilla, presidente municipal de Chihuahua, anunció que Luis Roberto Terrazas Fraga, subdirector administrativo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, fue separado de su cargo por emitir comentarios misóginos en contra de la senadora federal Andrea Chávez.

Destituyen a Luis Roberto Terrazas por comentarios misóginos en redes sociales

El pasado 20 de febrero, Luis Roberto Terrazas realizó comentarios ofensivos y misóginos en una publicación de Andrea Chávez en la que anunciaba su embarazo. Esto causó indignación en la clase política de Chihuahua, en especial en el partido Morena, y de inmediato pidieron su separación del cargo.

Ayer martes, el alcalde Bonilla informó que el funcionario fue destituido de su puesto. “Los funcionarios de la administración municipal han sido instruidos de mi parte que ese tipo de actitudes son inaceptables, que no tienen cabida en este Gobierno municipal”, publicó en redes sociales.

El presidente municipal añadió que es fundamental que se promueva un ambiente en que todas las voces sean respetadas, sin importar el género y las diferencias político partidistas.

“Toda mujer, sin distinción alguna, independientemente de si es funcionaria pública o no, es digna de respeto en todos los entornos, incluido el digital”, añadió el alcalde.

Impulsan ley en Chihuahua para sancionar a servidores públicos que cometan violencia digital

Tras los polémicos comentarios de Luis Roberto Terrazas, la diputada local Greycy Durán anunció que impulsará la llamada “Ley Andrea”, una iniciativa que busca reformar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y el Código Penal del estado de Chihuahua, para que los funcionarios que cometan violencia digital sean destituidos de manera inmediata y sean inhabilitados de ocupar cualquier cargo público.

Esta propuesta incluirá un protocolo de “tolerancia cero”, donde el lenguaje de odio será considerado una falta grave contra el servidor público. “Queremos que esta ley sea el escudo para que ninguna otra mujer, sea servidora pública o ciudadana de a pie, tenga que soportar el acoso de quienes cobran en el erario público”, declaró Greycy Durán

