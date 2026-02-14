Fiscalía va contra liberación del dueño del Crematorio Plenitud: presentará recurso de revisión

GENERANDO AUDIO...

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua anunció que presentará un recurso de revisión y un recurso de queja luego de que un juez federal oordenarála liberación inmediata de José Luis A.C., propietario del crematorio “Plenitud”, en Ciudad Juárez.

El fiscal César Jáuregui Moreno informó en rueda de prensa que el Juez Séptimo de Distrito Federal concedió un amparo que permitió la salida del empresario, quien se encontraba detenido por delitos relacionados con el establecimiento donde fueron localizados 386 cuerpos el pasado 26 de junio de 2025.

La liberación se concretó la noche del 13 de febrero, en acatamiento a la resolución judicial.

El amparo y la decisión del juez

La resolución fue emitida por el juez federal Luis Eduardo Rivas, quien determinó que los hechos imputados no constituían delito, sino faltas administrativas. Con ello, quedó sin efecto la vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva que mantenía al propietario en el Cereso desde junio de 2025.

El caso del Crematorio Plenitud generó indignación social en Chihuahua tras el hallazgo de 386 cuerpos sin cremar dentro del inmueble ubicado en Ciudad Juárez.

Fiscalía impugnará la resolución

El fiscal Jáuregui explicó que anteriormente ya se había promovido un amparo en favor del propietario, el cual fue negado al considerar que los cuerpos permanecían apilados desde hacía meses —incluso años— bajo condiciones insalubres y en estado de descomposición, representando un riesgo para la comunidad.

“Probamos que había 386 cadáveres sin un tratamiento adecuado… y que a los familiares se les entregaron urnas funerarias con restos que no correspondían a sus seres queridos”, señaló.

Sin embargo, el juez que otorgó el amparo centró su análisis en los verbos rectores de los delitos, como “ocultar” y “conservar”, y consideró que no se actualizaban, al estimar que los cuerpos no estaban escondidos.

Frente a esta determinación, la Fiscalía anunció que combatirá la resolución por dos vías: un recurso de revisión ante el Poder Judicial Federal para que se reconsidere la sentencia de amparo, y un recurso de queja ante los órganos de control del propio Poder Judicial para que se revise la actuación del juez.

Estrategia jurídica en curso

El fiscal indicó que ya se trabaja en una estrategia jurídica y que, para no entorpecer los procesos, se reservarán mayores detalles.

Refrendó además el compromiso de la institución para garantizar a las familias y deudos el acceso a la justicia en un caso que marcó a la comunidad juarense.

La Fiscalía insistió en que agotará las vías legales disponibles para intentar revertir la liberación del propietario del Crematorio Plenitud.

