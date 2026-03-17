Difunden video de emboscada contra policías en Chihuahua

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Emboscada a policías en Chihuahua. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua fueron emboscados por civiles armados durante un operativo en los municipios de Guadalupe y Calvo. Gilberto Loya, secretario de seguridad del Estado, compartió el video de este enfrentamiento armado que dejó saldo de 2 abatidos y 3 detenidos.

Emboscada a elementos de la SSPE deja saldo de 2 abatidos y 3 detenidos

El reporte oficial menciona que integrantes de la SSPE de Chihuahua y de la Defensa realizaban un operativo en la zona serrana de los municipios de Guadalupe y Calvo, cuando se encontraron con un grupo de 15 civiles armados, quienes dispararon al percatarse de la presencia de las autoridades.

El saldo de este enfrentamiento fue de 2 abatidos y 3 detenidos, el resto de los agresores escaparon del lugar. Uno de los detenidos resultó lesionado y lo trasladaron para que recibiera atención médica. Durante el operativo también se aseguraron 7 armas de fuego tipo fusil y 14 cargadores.

Gilberto Loya publicó un video en redes sociales que muestra un fragmento de la emboscada a policías. En las imágenes grabadas por uno de los elementos de la SSPE se escucha el intercambio de disparos además de las indicaciones de los oficiales.

“Neutralizamos una agresión por parte de civiles armados durante un operativo en el municipio de Guadalupe y Calvo. La rápida reacción permitió controlar la situación y mantener presencia en la zona”, publicó el titular de la SSPE

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