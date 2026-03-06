Histórico: SCJN ordena dar actas a comunidad Rarámuri en Chihuahua

GENERANDO AUDIO...

Grupo de índigenas rarámuris. Foto: Cuartoscuro/Archivos

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un falló a favor de la comunidad Rarámuri de Tehuerichi, en Chihuahua, con el cual las autoridades del estado no pueden negarles el derecho a tramitar documentos como el acta de nacimiento o de defunción.



Desde 2012, integrantes de la comunidad Rarámuri han intentado tramitar su acta de nacimiento o de defunción, pero solo reciben la negativa del registro civil del municipio de Carichí. Al no contar con estos documentos pierden el acceso a derechos como tramitar juicios sucesorios y acceder a programas sociales, entre otros.

Las autoridades municipales argumentan que se niegan a tramitar las actas porque los integrantes de la comunidad indígena no cuentan con documentos importantes como certificados médicos de defunción o actas ministeriales.

También está el problema de la distancia entre la cabecera municipal y la región donde habitan los Rarámuris; además de las barreras lingüísticas y culturales.

Los Rarámuri de Tehuerichi tienen su propio sistema de leyes y cuentan con la figura del “siríame” (que se podría traducir como “gobernador”), quien es la máxima autoridad de la comunidad y se encarga de llevar el registro de los nacimientos y fallecidos.

Basándose en el artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la SCJN consideró que las constancias emitidas por el siríame deben tener valor jurídico real, por tal razón, se ordena a las autoridades de Chihuahua a emitir las actas de defunción y nacimiento pendientes.

También se les pide implementar políticas públicas interculturales que reconozcan y articulen el sistema normativo Rarámuri con el marco registral estatal.

